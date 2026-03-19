桃機獲國際航空界奧斯卡肯定　董事長：呈現台灣美好

有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」今天在倫敦頒獎，桃園國際機場蟬聯「全球最佳行李運送」首獎，董事長楊偉甫告訴中央社，這是台灣在國際上發光發熱、展現美好一面。

楊偉甫說，桃機第三航廈全面完工後，將在嶄新、更加現代化的基礎上，歡迎來自世界各地的旅客、展現台灣更多美好，也期待將有更多國際旅客對桃機的評價是全球服務最佳機場。

楊偉甫提到，獲獎是一大鼓勵，但桃機還有更遠大的目標；其中，如何讓機場運作更加「智慧化」，是一大重點。

桃機第三航廈預計2027年完工。

國際航空業界最高榮譽「全球機場獎」（WorldAirport Awards）今天晚間在倫敦Excel London國際會展中心舉行頒獎典禮，是17至19日於Excel London舉辦的機場設施國際展會PTE World重頭戲。「全球機場獎」由總部位於倫敦的航空業研究顧問機構Skytrax頒發。

桃機今年在Skytrax全球百大最佳機場排名第24，較去年（第43名）大幅進步19名。

此外，繼去年之後，桃機今年再度奪得「全球最佳行李運送」（World's Best Airport for BaggageDelivery）冠軍。

根據Skytrax提供的資訊，桃機另在「全球進步最佳機場」（第3名）、「亞洲最佳機場」（第9名）、「2000至3000萬旅運人次全球最佳機場」（第3名）、「全球最佳機場人員」（第6名）、「全球最佳親子友善機場」（第10名）、「全球最乾淨機場」（第6名）、「全球最佳購物機場」（第10名）、「全球最佳入境查驗服務機場」（第7名），以及「全球最佳機場洗手間」（第8名）等評比類別獲佳績，在全球約570個受評比機場之中，表現不俗。

回應Skytrax特別致函、邀請桃機高階代表赴倫敦領獎，楊偉甫率副總經理孫宏彬等團隊成員訪問英國，兩天之內除了參加頒獎典禮，另與歐洲最繁忙的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）及其他航空領域業者進行實務交流。

楊偉甫今天晚間代表桃機、也代表台灣站上舞台，在來自歐、亞、非、美、大洋洲等多個國家專業人士的注目下，接受Skytrax執行長普雷斯德（EdwardPlaisted）頒發「全球最佳行李運送」首獎。

楊偉甫會後接受中央社採訪表示，獲獎是桃機以及由桃機主導的機場服務大聯盟，所有團隊成員共同努力的成果。

楊偉甫說，桃機近幾年針對行李服務系統做了許多努力，特別是在機場已有許多自動化設計的情況下，例如快速通關和人臉辨識系統，旅客通關速度很快，該如何讓旅客可以在通關後盡快取得行李，是一大挑戰。

經多方嘗試，楊偉甫說，桃機已經找到處理行李的「最快方法」。原則上，從飛機落地那一刻起，行李處理工作即開始，可謂無縫接軌。

楊偉甫表示，台灣是一個小而美的國家，台灣人也非常溫暖，期待接待更多來自世界各地的旅客，而機場服務是其中重要一環，傳達台灣對各國旅客的態度。

除了行李運送，楊偉甫認為，在機場人員、機場清潔度等具「台灣特色」、可展現台灣強項的評比類別，桃機應以挑戰更高名次為目標。

Skytrax執行長普雷斯德（Edward Plaisted）向中央社表示，桃機在行李服務持續有卓越表現，而今年在全球機場排名晉升至前25名，更進一步反映全球旅客對桃機整體服務的肯定。