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核三重啟 經部：自主安檢最快1.5年完成

聯合報／ 記者李柏澔陳儷方／台北報導
核安會主委陳明真（左）、經濟部次長賴建信（右）、台電副總許永輝（中），昨赴立院專題報告「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」。記者曾學仁／攝影
核安會主委陳明真（左）、經濟部次長賴建信（右）、台電副總許永輝（中），昨赴立院專題報告「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」。記者曾學仁／攝影

核三廠二號機去年五月十七日停機後，我國正式進入非核家園，但才短短八個月，核三廠再運轉計畫將於本月底前提送核能安全委員會審查。經濟部常務次長賴建信昨表示，核三廠的自主安全檢查預計最快一點五年內可完成。核安會主委陳明真則說，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

核安會、經濟部及台電昨在立法院專題報告「核電廠再運轉之規畫及推動現況」。經濟部長龔明鑫先前指出，核三廠再運轉計畫本月底前將提送核能安全委員會審查，最快二○二八年可再運轉，經濟部官員昨表示，正進行程序中；台電副總經理許永輝透露，下周就會提送核安會。

不過立委柯志恩、羅智強等人質疑，核三剛停機不久，是否可縮短審查時間？相關審查具體需要多長時間？

柯志恩另問到，去年經濟部成立核廢最終處置專案辦公室，欲了解目前法律草案進度，賴建信僅表示，仍在討論擬定中，讓柯不滿地說，核廢最終處置場過去已討論數十年，經濟部態度過於消極。

另中東戰爭延燒，已影響全國能源供應，立委賴士葆昨表示，賴清德總統競選期間曾說，緊急情況可使用已停機的核電機組，但這樣情況下是否仍須符合核安？

陳明真表示，等收到台電公司提出核電廠運轉執照換發申請，將就送審文件及各項作業辦理情形，確認符合法規及安全要求後才會同意換發運轉執照，二○二八年有機會再運轉，若台電相關報告內容準備充分，審查時間就可以縮短。

陳明真說，目前法規不允許馬上重啟使用，唯一例外是總統頒布緊急命令重啟使用，但還是要經過核安會的安全檢查，台電也須申請，但緊急啟動使用有期限，大概兩到三個月左右，什麼樣的情境屬緊急情況，須由上級判斷。

賴建信則說，核三廠的自主安全檢查預計最快一年半至兩年內可完成；核二廠則須待乾貯設施完工，將爐心內用過燃料棒退出後才可進行反應爐內安檢工項，安檢期會比核三廠更長，而核二廠室外乾貯設施已於今年三月六日取得同意試運轉，預計今年底可取得運轉執照並進行燃料移出作業。

賴士葆 非核家園 龔明鑫 台電 核三廠

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