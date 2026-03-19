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政院穩物價 4月起液化石油氣貨物稅減徵50％

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副院長鄭麗君18日召開穩定物價小組會議。 圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君18日召開穩定物價小組會議。 圖／行政院提供

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（18）日召開穩定物價小組會議，拍板自4月2日起，貨物稅減徵範圍再擴大，新增液化石油氣貨物稅減徵50%，希望在汽柴油專案緩漲、減稅等機制下，力守全年消費者物價指數（CPI）年增率在2％通膨警戒線之下。

中東變局衝擊全球能源供應，進而衝擊物價。為穩定物價，鄭麗君已接連兩周召開穩定物價小組臨時會報，昨日再宣布祭出新制，包含擴大減稅、強化民生商品價格監控等。

能源減徵貨物稅措施
能源減徵貨物稅措施

鄭麗君指出，目前國內油氣存量高於法定規範，3月至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，也正積極推進5月天然氣調度作業。

國內油價方面，本周汽、柴油原應各漲9.5元及10.9元，中油公司依亞鄰最低價原則，另啟動專案平穩機制，再吸收至少六成售價漲幅後，本周國內汽柴油價格不調整。

鄭麗君指出，除原本關鍵原物料品項持續減稅，政府3月16日起機動擴大調降汽、柴油貨物稅至法定上限50%，每公升稅額分別擴大調降至3.415元與1.995元。昨日會中決議，自4月2日起至9月30日止，新增減徵液化石油氣貨物稅50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），減輕國人負擔。

在產業面，鄭麗君指示經濟部等部會密切關注國際油價上漲對產業的外溢效果，例如乙烯、丙烯等石化產業基礎原料，及中下游產業包含化纖、橡膠、汽車零組件及鞋業等製造業原料供應可能受到影響，請經濟部掌握產業狀況，適時提供協助。

物價 中東情勢 汽車零組件

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