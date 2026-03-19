若改1股交易 業者看法兩極

金管會研議將台股交易單位由現行「一張一千股」調整為「一股」，券商與市場人士看法兩極，一方面肯定此舉有助降低投資門檻、吸引年輕族群進場，另一方面也擔心恐提高錯單風險並增加市場運作成本。

市場人士指出，若改為一股交易，最直接影響是投資門檻大幅下降，對提升高價股交易更明顯。過去動輒數十萬元的一張股票，未來可依資金彈性逐股買進，有助小資族與年輕投資人參與市場。此外，此舉將目前零股交易「正式化」，讓所有交易回歸同一撮合機制，改善零股市場長期存在的流動性不足與價格不連續問題。

分析師說，台股零股交易量確實相當大，但這些參與零股交易的投資人多半是存股族。既然是存股族，通常不需要當沖，也不需要透過融資融券進行信用交易。因此，若認為將交易單位降至一股可以促進信用交易或當沖，這樣的說法與存股族的投資策略並不相符。

目前無論透過手機Ａｐｐ或電腦軟體下單，交易介面都會清楚標示是整張交易或零股交易，投資人可明確選擇，不易出錯。分析師認為，若要改變長年形成的交易習慣，必須先確保電子下單的投資人不會因制度調整而產生操作錯誤。

本土法人說，若改為單股交易，首要利基在於提升市場流動性，並降低高股價帶來的心理負擔。然而，隱形風險亦不容小覷：除了數據量劇增導致系統成本攀升，股權過於分散也可能加劇盤中波動，甚至引發「胖手指」下錯單或違約交割等連鎖反應。在現有盤中零股制度已趨成熟下，呼籲與其全面翻修制度，不如推廣定期定額參與績優股或台股ＥＴＦ投資作中長期投資，以時間換取投資成長空間。

不過，券商則抱持審慎態度。券商主管表示，交易單位若由「張」全面改為「股」，除了投資人錯單風險恐提高，券商系統、風控機制與下單介面皆須同步調整，短期內勢必增加營運成本。因為對大型券商而言，系統改造可能相對容易，但對小型券商來說，可能是一筆不小的成本。