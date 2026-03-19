中油吸收油價 兩周達33億

中東戰事持續，經濟部及中油已在調度5月、6月天然氣船。經濟部次長賴建信昨（18）日表示，5月受荷莫茲海峽封鎖，預估影響14艘天然氣船，現已調到十艘。賴建信坦言，中油過去兩周已吸收33億元。

中油解釋，這是中油吸收近二周油價減少33億元營收，尚不包含天然氣。

立法院教育及文化委員會昨日邀核安會業務報告，另專題報告「我國核電廠再運轉規劃及推動現況」，賴建信也出席並備詢。

朝野立委關切中東戰事對物價衝擊。國民黨立委葉元之質詢，未來油價、氣價是否繼續凍漲？賴建信表示，會密切注意戰事發展，中東戰事期間，中油在亞鄰最低價之下仍吸收六成。戰事變化太快，未來看狀況，政府會有準備，盡量控制物價，目前協助中油做資金籌應，包含投資計畫。

另外針對核電議題，核安會主委陳明真昨日表示，台電須提出再運轉計畫及執行結果報告，且還要提出自主安全檢查，若台電報告詳盡及齊全，是可縮短審查時間，2028年重啟核三是有可能的。

陳明真表示，核安會目前還沒收到核三廠再運轉計畫，因此重啟時間目前無法確定，因需進行檢查、驗證。