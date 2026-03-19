聽新聞
0:00 / 0:00

中油吸收油價 兩周達33億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

中東戰事持續，經濟部及中油已在調度5月、6月天然氣船。經濟部次長賴建信昨（18）日表示，5月受荷莫茲海峽封鎖，預估影響14艘天然氣船，現已調到十艘。賴建信坦言，中油過去兩周已吸收33億元。

中油解釋，這是中油吸收近二周油價減少33億元營收，尚不包含天然氣。

立法院教育及文化委員會昨日邀核安會業務報告，另專題報告「我國核電廠再運轉規劃及推動現況」，賴建信也出席並備詢。

朝野立委關切中東戰事對物價衝擊。國民黨立委葉元之質詢，未來油價、氣價是否繼續凍漲？賴建信表示，會密切注意戰事發展，中東戰事期間，中油在亞鄰最低價之下仍吸收六成。戰事變化太快，未來看狀況，政府會有準備，盡量控制物價，目前協助中油做資金籌應，包含投資計畫。

另外針對核電議題，核安會主委陳明真昨日表示，台電須提出再運轉計畫及執行結果報告，且還要提出自主安全檢查，若台電報告詳盡及齊全，是可縮短審查時間，2028年重啟核三是有可能的。

陳明真表示，核安會目前還沒收到核三廠再運轉計畫，因此重啟時間目前無法確定，因需進行檢查、驗證。

油價 葉元之 國民黨

延伸閱讀

核三何時重啟？核安會：只要台電「這些條件」備齊 2028年是可能的

美伊戰爭油價飆升中油虧多少？經濟部：2周差不多虧33億元

中東戰爭致民生電價大漲？經濟部：尊重月底電價委員會審議

中東戰事延續…經部：中油兩周油價吸收33億元 4月現已調10艘天然氣船

相關新聞

核三重啟 經部：自主安檢最快1.5年完成

核三廠二號機去年五月十七日停機後，我國正式進入非核家園，但才短短八個月，核三廠再運轉計畫將於本月底前提送核能安全委員會審查。經濟部常務次長賴建信昨表示，核三廠的自主安全檢查預計最快一點五年內可完成。核安會主委陳明真則說，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

陳明真：非核家園政策是核工人才斷鏈主因

教育部日前公布二○二六年公費留學項目，新增核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合等領域。核能安全委員會主委陳明真昨於立法院備詢時坦言，非核家園政策是國內核工人才斷鏈的主要原因。

政院穩物價 4月起液化石油氣貨物稅減徵50％

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（18）日召開穩定物價小組會議，拍板自4月2日起，貨物稅減徵範圍再擴大，新增液化石油氣貨物稅減徵50%，希望在汽柴油專案緩漲、減稅等機制下，力守全年消費者物價指數（CPI）年增率在2％通膨警戒線之下。

政院拍板 液化石油氣貨物稅減徵50％

行政院副院長鄭麗君昨天召開「穩定物價小組」臨時會報，決議自四月起、液化石油氣貨物稅減徵百分之五十（每桶廿公斤瓦斯減徵六點九元），且公共運輸票價不調整，希望確保國內物價穩定，力求全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率控制在百分之二以內的目標不變。

中油吸收油價 兩周達33億

中東戰事持續，經濟部及中油已在調度5月、6月天然氣船。經濟部次長賴建信昨（18）日表示，5月受荷莫茲海峽封鎖，預估影響14艘天然氣船，現已調到十艘。賴建信坦言，中油過去兩周已吸收33億元。

經濟部推工業區廠商「表後儲能」 每MWh補助500萬元

經濟部18日表示，為加速產業導入儲能系統並確保運轉安全，由能源署推動產業表後儲能補助，廠商可獲得每MWh新台幣500萬元的補助；並由標準檢驗局以標準檢測驗證制度，協助確認儲能設備安全，建置在地化「國家儲能系統檢測中心」的實驗室，相較國外不但能降低50%以上檢測費用，也能節省送樣時間與成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。