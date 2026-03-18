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屏東光電板儲料廠火警 經濟部：空汙監測無重大汙染擴散

中央社／ 台北18日電
屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場昨18日中午發生火警，消防局出動大量人車到場。圖／屏東縣消防局提供

媒體報導屏東林邊太陽能板儲料廠火警，經濟部能源署說明，經查證起火地點為業者存放光電模組的置料場，並非太陽光電發電案場，火勢已獲控制且無人員傷亡，詳細起火原因由消防局調查中，另環保單位已就空汙進行監測，目前結果顯示未發現重大汙染擴散情事，請民眾安心及放心。

能源署今天透過新聞稿說明，經查業者已於事故發生第一時間啟動內部緊急應變機制，並通報消防單位處理，隨後於官方網站及社群平台發布公開聲明。業者亦表示，將主動配合消防及相關主管機關釐清起火原因，進行全面安全檢討與改善。

針對民眾關切這次火災對環境影響，屏東縣環保局已在第一時間啟動空氣品質監測及周邊巡查，目前結果顯示未發現重大汙染擴散情事。能源署強調，業者後續應配合調查，如有違反空污法令情事，環保主管機關得依「空氣污染防制法」相關規定裁罰。

空氣品質 屏東 火災 經濟部

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