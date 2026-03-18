戰爭衝擊有限 美國非投等債違約率可望連續第三年低於2%

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）18日來台指出，戰爭衝擊有限，對非投等債不致造成系統性的影響，預期美國非投等債違約率仍低，可望連續第三年低於2%。

柯欽斯基指出，短期來看，中東衝突最直接的影響是油價上漲。這對能源產業是利多，對航空業、油輪及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力，但這些產業在非投等債的占比有限，因此不致有系統性影響。如果利差介於350-400個基本點（1個基本點是0.01個百分點），則是進場承接的良機。

然而，如果中東局勢持續惡化，油價長期維持高檔，將進一步壓抑消費者支出，並可能影響美國聯準會（Fed）的貨幣政策決策空間。柯欽斯基認為，如果戰爭不延長，Fed在年底前仍有降息空間。

另外，人工智慧（AI）的衝擊也是市場關注焦點。以軟體業來看，柯欽斯基指出，軟體產業在美國非投等債的占比約4%，在歐洲約1.9%，整體比重偏低。

從信用品質的角度來看，非投等債的市場結構也已大幅改善。目前BB等級債券占整體市場約55%，B等級債約30%，CCC以下的高風險債券已不到10%。

柯欽斯基預期，今年美國非投等債的違約率將維持在1.5-1.75%，歐洲非投等債的違約率則約1.9%，顯示企業基本面持續穩健。在產業配置策略上，目前對科技及軟體產業維持減碼，並加碼能源、電信等具有實體資產支撐的舊經濟產業。

柯欽斯基分析，在非投等債中，約5-10%市值的產業（包含軟體、媒體、金融服務等）可能受到AI發展的負面衝擊；約15-20%市值的產業（如公用事業、半導體、金屬礦業、數據中心等）則受惠於AI數據中心的強勁需求。