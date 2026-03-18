快訊

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭衝擊有限 美國非投等債違約率可望連續第三年低於2%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）18日來台指出，戰爭衝擊有限，對非投等債不致造成系統性的影響，預期美國非投等債違約率仍低，可望連續第三年低於2%。

柯欽斯基指出，短期來看，中東衝突最直接的影響是油價上漲。這對能源產業是利多，對航空業、油輪及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力，但這些產業在非投等債的占比有限，因此不致有系統性影響。如果利差介於350-400個基本點（1個基本點是0.01個百分點），則是進場承接的良機。

然而，如果中東局勢持續惡化，油價長期維持高檔，將進一步壓抑消費者支出，並可能影響美國聯準會（Fed）的貨幣政策決策空間。柯欽斯基認為，如果戰爭不延長，Fed在年底前仍有降息空間。

另外，人工智慧（AI）的衝擊也是市場關注焦點。以軟體業來看，柯欽斯基指出，軟體產業在美國非投等債的占比約4%，在歐洲約1.9%，整體比重偏低。

從信用品質的角度來看，非投等債的市場結構也已大幅改善。目前BB等級債券占整體市場約55%，B等級債約30%，CCC以下的高風險債券已不到10%。

柯欽斯基預期，今年美國非投等債的違約率將維持在1.5-1.75%，歐洲非投等債的違約率則約1.9%，顯示企業基本面持續穩健。在產業配置策略上，目前對科技及軟體產業維持減碼，並加碼能源、電信等具有實體資產支撐的舊經濟產業。

柯欽斯基分析，在非投等債中，約5-10%市值的產業（包含軟體、媒體、金融服務等）可能受到AI發展的負面衝擊；約15-20%市值的產業（如公用事業、半導體、金屬礦業、數據中心等）則受惠於AI數據中心的強勁需求。

戰爭 美國

延伸閱讀

中東局勢升溫推升殖利率 聯邦投信：投資等級債成資產配置核心

信用債收益率有看點 法人強調非投等債利差仍處於歷史相對偏緊水準

債券 ETF 避險題材熱

施羅德：市場預期 Fed 6月將降息

相關新聞

公平會發布AI競爭處理原則 執法首重市場競爭

AI產業發展瞬息萬變，公平會去年7月針對我國AI生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢各界意見後，今天發布「生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢公眾意見彙整報告與政策聲明」，提出初步執法原則。公平會強調，生成式AI處於高度動態發展的階段，將依循「議題導向」（issue-driven）執法原則，先定位爭端議題內涵，並將執法資源集中於真正涉及市場競爭的問題。

核三再運轉計畫 程序進行中會如期送審

攸關核三能否有重啟機會的再運轉計畫最快下周、最慢3月底以前會送至核安會，據了解，經濟部已收到報告，目前正在進行程序中。

經濟部推工業區廠商「表後儲能」 每MWh補助500萬元

經濟部18日表示，為加速產業導入儲能系統並確保運轉安全，由能源署推動產業表後儲能補助，廠商可獲得每MWh新台幣500萬元的補助；並由標準檢驗局以標準檢測驗證制度，協助確認儲能設備安全，建置在地化「國家儲能系統檢測中心」的實驗室，相較國外不但能降低50%以上檢測費用，也能節省送樣時間與成本。

中東無停戰跡象 5月天然氣調貨傳好消息

中東戰爭時間拉長，已超過預期，來自卡達的天然氣中斷至今已超過半個月，經濟部要求中油調貨，上周已確定天然氣貨源至4月底，據了解，5月所需天然氣調貨「已經差不多了」。

谷月涵：電費成長率已超過油價成長率 台灣電費應合理調高

曾為知名外資分析師，有「台灣先生」之稱的聚界潔能董事長谷月涵今日指出，全球在2022年電費成長率首次超過油價成長率，顯示能源已無法支應發電，尤其在台灣，電費比起日韓實在便宜太多，應合理調高電價，而電力問題不解決勢將成為台灣經濟發展的瓶頸。

中東局勢衝擊台灣能源供應 林伯豐提五建言 呼籲提高天然氣安全存量

中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，三三會理事長林伯豐18日向政府提出五項建議，包括解決天然氣接收站興建的困境，提高天然氣安全存量天數至少14天以上等，期待政府及工商業者共合作，確保台灣天然氣儲量充足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。