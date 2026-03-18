經濟部推工業區廠商「表後儲能」 每MWh補助500萬元

經濟部18日表示，為加速產業導入儲能系統並確保運轉安全，由能源署推動產業表後儲能補助，廠商可獲得每MWh新台幣500萬元的補助；並由標準檢驗局以標準檢測驗證制度，協助確認儲能設備安全，建置在地化「國家儲能系統檢測中心」的實驗室，相較國外不但能降低50%以上檢測費用，也能節省送樣時間與成本。

能源署說明，為強化電網韌性並促進電池芯產業發展，經濟部已公告「經濟部產業儲能設備設置補助要點」，鼓勵於工業區、科學園區等工業用電戶導入儲能系統，提高用戶端電力品質及帶動企業共同促進電網韌性。

為穩定電網與協助國產供應鏈發展等雙重目標，產業儲能補助範圍主要就採用國內產製鋰系電池芯儲能設備，提供每MWh新臺幣500萬元的補助，協助業者進行電力調節改善用電品質引導產業用戶將用電模式從「單向仰賴」轉型為「儲備能源」。

標準局表示，在國家標準方面，因應國際儲能設備安全與性能規範由「電池」推進至「系統整合」之趨勢，盤點國際標準，包含電池、模組及系統等類別，截至2025年已調和制定公告24部國家標準，並持續追蹤國際標準進展，完備與國際同步之儲能標準體系，以建構儲能系統安全品質。

在檢測方面，經盤點國內檢測試驗試能量皆在100度電以下，為補足大容量儲能設備安全檢測缺口，已建置完成360度電「國家儲能系統檢測中心」，並自2026年起提供測試服務。該中心為國內唯一具備可執行燃燒測試能力之試驗室，同時，透過國際合作，確保所出具的測試報告獲得國際認可，以在地化的檢測服務為廠商大幅節省時間，並降低一半以上檢測費用。

經濟部強調，未來將持續結合能源署補助資源與標準局標準檢測驗證制度，提升能源運用效率與設備安全，並持續關注國際趨勢，滾動檢討並精進相關政策措施，推動產業升級與安全使用環境。