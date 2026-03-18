中東無停戰跡象 5月天然氣調貨傳好消息

中東戰爭時間拉長，已超過預期，來自卡達的天然氣中斷至今已超過半個月，經濟部要求中油調貨，上周已確定天然氣貨源至4月底，據了解，5月所需天然氣調貨「已經差不多了」。

根據能源統計，2025年燃氣發電占比增至48％，2026年新增發電機組包括台中電廠的2部以及興達電廠2部，均為燃氣機組，國內發電對天然氣的需求有增無減，現在遇到中東戰爭，卡達天然氣無法出貨，對台灣進口能源的穩定造成影響。

美以伊戰爭開打後，中油採取3大方案調貨，包括調度非中東氣源、向日本、南韓的天然氣買家調度氣源，最後手段則是從國際市場上買現貨，以確保國內不斷氣。至於現貨買天然氣，採購成本增加幾成？經濟部及中油都不願透露。

5月雖還沒到真正的夏天，但不能保證用電不會暴增，2021年5月就曾發生供電吃緊情形，尖峰負載只剩3.8％，當時台灣面臨缺水及連日高溫的考驗。若今年5月也有高溫，對天然氣的依賴更深。