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歐義銳榮：歐洲中小型股的估值修復與結構性機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇出席於台北 101 舉辦的「Little Italy 2026：走義走」生活節；他於會中指出，當前歐洲中小型企業估值仍被市場低估，具備不容忽視的成長潛力。圖／第一金投信提供
歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇出席於台北 101 舉辦的「Little Italy 2026：走義走」生活節；他於會中指出，當前歐洲中小型企業估值仍被市場低估，具備不容忽視的成長潛力。圖／第一金投信提供

在全球投資者將目光長期聚焦於美股 AI 浪潮之際，歐洲市場正經歷深層的轉變進程。根據歐義銳榮資產管理最新發布2026 年展望，歐洲經濟正走出長期低迷，進入由政策刺激、企業併購與能源轉型驅動的周期。對於尋求多元化配置的投資人，當前歐洲股市、特別是中小型股的估值優勢，正展現出不容忽視的防禦性與成長潛力。

「從價值投資的視角來看，歐洲市場的吸引力已來到歷史性的臨界點。」歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇在台北101出席推廣義大利文化的「Little Italy 2026：走義走」生活節時指出，歐洲股市相對於美股的估值折扣長期存在，但目前的水準已顯著偏離均值。特別是 MSCI 歐洲小型股指數的本益比僅 14.4 倍，較標普 500 指數折價37%1，歐義銳榮認為這不僅反映市場過去對歐洲宏觀風險的過度定價，也為後續的估值修復（Re-rating）提供充足的安全邊際。

莫兆奇更指出，隨著通膨趨穩與歐洲央行政策回歸正常化，宏觀環境的不確定性正在降低。當市場焦點從「衰退恐懼」轉向「景氣復甦」時，對利率敏感度較高且具備在地市場優勢的中小型企業，往往能率先受益於融資成本的穩定與消費信心的回升。

歐義銳榮認為歐洲的轉型動能，不只是短期景氣循環的翻轉，更是產業結構的重組：

首先，消費與循環性復甦（Cyclical & Consumer Recovery）。隨著實質薪資恢復增長與信貸環境改善，內需消費正成為支撐歐元區 2026 年企業獲利增長（預計達 13%2）的主引擎。

其次，硬實力（Hard Power）與基礎設施的升級。地緣政治局勢迫使歐洲重申國防自主，軍事與航太產業的訂單能見度已延伸至未來十年。同時，AI 的發展也帶動了對電網更新與電氣化設備（Grid & Electrification）的龐大需求，歐義銳榮相信這對精密工業與電力技術領先全球的歐洲中小型企業而言，是長期且穩定的利基。

最後在低估值的背景下，歐洲正迎來新一輪企業併購潮（M&A）。歐義銳榮觀察到，在電信、金融與防務等產業，企業正透過整合來優化規模效率。中小型企業往往是這些併購活動的核心對象，其隱含的併購溢價為投資組合增加額外的獲利動能。

歐義銳榮認為2026 年的歐洲市場不再只是景氣復甦的落後補漲者，而是一個正處於轉型關鍵期價值低估階段。莫兆奇認為，在目前全球資產估值普遍偏高的環境下，布局具備結構性增長動能且估值合理的歐洲中小型股，不僅能有效分散單一市場風險，更是參與歐洲新一輪經濟擴張周期的穩健策略。

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