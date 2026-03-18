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公平會發布AI競爭處理原則 執法首重市場競爭

聯合報／ 記者陳素玲／即時台北報導
公平會發布「生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢公眾意見彙整報告與政策聲明」，強調AI競爭執法，資源將集中市場競爭問題。圖／公平會提供
公平會發布「生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢公眾意見彙整報告與政策聲明」，強調AI競爭執法，資源將集中市場競爭問題。圖／公平會提供

AI產業發展瞬息萬變，公平會去年7月針對我國AI生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢各界意見後，今天發布「生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢公眾意見彙整報告與政策聲明」，提出初步執法原則。公平會強調，生成式AI處於高度動態發展的階段，將依循「議題導向」（issue-driven）執法原則，先定位爭端議題內涵，並將執法資源集中於真正涉及市場競爭的問題。

AI應用場域日益擴展，被視為數位經濟新一輪的重要驅動力，而技術發展所帶來的創新，隨時可能改變既有市場結構與競爭態勢。

公平會去年7月參考OECD及多國競爭主管機關報告，並徵詢外部專家意見，完成「我國生成式人工智慧相關之競爭法議題徵詢外界意見說明資料」，廣納公眾意見，作為未來相關執法立場與方向參考。該項說明內容涵蓋生成式AI市場結構與市場特性的釐清，同時簡述我國於AI硬體供應鏈、模型開發及應用部署發展情形。公平會強調，關注AI可能衍生的競爭議題，包括單方濫用市場力量、獨占、結合、聯合行為、限制競爭與不公平競爭等行為。

公平會表示，業經彙集、參考各方意見，並召開多次委員會議研商討論，完成「生成式人工智慧相關競爭法議題徵詢公眾意見彙整報告與政策聲明」，對外發布。

公平會表示，本報告與政策聲明的內容，主要包含徵詢公眾意見之彙整結果，包括「關鍵投入要素之取得限制」（例如晶片、數據等）、「雲端服務業者自我偏好或用戶難以在不同雲端服務業者間轉換」、「搭售及生態系整合」、「人才流動」、「事業結合」、「聯合行為」、「不當行銷」等7項競爭議題。

公平會指出，公眾意見徵詢結果初步顯示，生成式AI具有公平會之前所發布的《數位經濟競爭政策白皮書》中所描述的數位經濟產業特色，因此對於生成式AI，公平會仍將承襲白皮書所提出之執法建議，以「議題／證據導向」、「在地連結」、「可競爭性」及「合理原則」等4大原則，作為現階段執法的核心方向與立場。

公平會強調，生成式AI處於高度動態發展的階段，將依循「議題導向」執法原則，首先定位爭端議題內涵，將執法資源集中於真正涉及市場競爭的問題，而後再進一步確認限制競爭行為適用於公平交易法「競爭損害理論」為何。

此外，公平會指出，「在地連結」（local nexus）仍為執法重點，對於個案，公平會會深入了解及重視我國產業發展差異，因此執法策略須因地制宜，不會全盤複製他國模式。另外市場「可競爭性」（contestability）及「合理原則」（rule of reason）仍是執法核心，公平會未來在個案將逐步評估市場是否具「可競爭」的潛在性（potentiality）與可能性（probability），以及個案具體行為對市場競爭所可能產生的正面與負面效果。

最後，公平會強調，本報告與政策聲明為依據當前產業發展及市場競爭情勢所發布，未來，面對AI產業快速變化可能引發的限制競爭問題，該會將適時調整執法策略，並審慎採取適切措施，以同時確保市場競爭與AI產業創新動能。

公平會 人工智慧 市場

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