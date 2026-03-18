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有機會重啟？核三再運轉計畫 經濟部已收到台電報告

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
位於恆春的核三廠是最快有機會重啟的核電廠，再運轉計畫目前已經走程序，最快下周送至核安會。圖／本報資料照片
位於恆春的核三廠是最快有機會重啟的核電廠，再運轉計畫目前已經走程序，最快下周送至核安會。圖／本報資料照片

攸關核三能否有重啟機會的再運轉計畫最快下周、最慢3月底以前會送至核安會，據了解，經濟部已收到報告，目前正在進行程序中。

國內面臨AI發展而導致電力需求持續攀升，加上中東戰爭導致來自卡達的天然氣中斷，必須從其他地方調貨，以補足發電所需天然氣的缺口，使核能議題備受關注。台電月初即表示，核三再運轉計畫已初步完成，會如期交卷。

台電出具再運轉計畫的核心，在於確認核電廠能恢復至執照中止前的安全狀態，包括設備妥善率、人員編制與操作員執照等皆須符合規定。

核三廠去年5月停機後，即展開大修與維護作業，並獲經濟部同意進行兩部機組的大修工程，第一階段作業已完成，等到夏天就會進行第二階段作業，以確保設備維持在可運轉狀態。

核三廠除了再運轉計畫要送審之外，還有自主安全檢查，西屋技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作，預估需時18至24個月。

最核心的安全檢查是核島區設備老化分析及老化時限分析，曾文生說，設備老化檢查須與核三設計原廠西屋公司合作，量測核三廠兩座機組核島區設備，在經過四十年運轉後老化程度及狀況，以及根據老化曲線，能否符合未來申請展延執照所需的時間。

核三廠 經濟部 台電 曾文生

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