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碳交所與中美洲銀行 簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
碳交所與中美洲銀行（CABEI）簽署合作備忘錄。圖／臺灣碳權交易所 提供
碳交所與中美洲銀行（CABEI）簽署合作備忘錄。圖／臺灣碳權交易所 提供

臺灣碳權交易所與中美洲銀行2026年3月18日簽署合作備忘錄（MoU）。簽約儀式於國家發展委員會主辦的2050淨零城市展期間，假碳交所與臺灣證券交易所共同辦理的「全球碳定價與氣候金融論壇」舉行。

碳交所總經理陳脩文與中美洲銀行永續長Manfred Kopper Castro代表雙方完成簽署，並由環境部部長彭啓明與財政部政務次長阮清華共同見證。該MoU聚焦於建立雙邊碳市場資訊交流及人才培育機制，有助於促進台灣與中美洲地區在雙邊永續發展領域的合作。

陳脩文表示，碳交所響應環境部國際合作策略，持續深化全球布局，中美洲銀行以促進中美洲地區經濟及社會發展為目標，該行與我國有逾30年的長久夥伴關係。這次與中美洲銀行合作，象徵台灣與國際組織在碳定價和氣候金融領域的重要連結。

Manfred Kopper Castro表示，中美洲具獨特優勢，能夠透過高誠信碳市場來活化其自然資本價值。這次與碳交所簽署合作備忘錄，對於強化機構量能、深化區域合作，以及擴大氣候融資規模，皆具重要意義。

阮清華表示，我國為中美洲銀行會員國，該行近年在推動區域綠色融資領域上不遺餘力，這次合作將開啟我國與中美洲銀行在永續發展的交流契機，深化我國在國際氣候金融領域的參與。

彭啓明致詞表示，台灣積極推動碳市場國際合作，經核准的國際碳權將可以抵減5%的碳費排放量。去（2025）年環境部與巴拉圭基於巴黎協定架構下簽署合作備忘錄，期待透過氣候融資投入與雙向支援達成減量目標，未來也計畫將此合作模式擴展至貝里斯及瓜地馬拉等區域夥伴。

MoU簽約儀式圓滿成功，展望未來，碳交所與中美洲銀行將持續推動國際碳市場資訊交流，透過多元夥伴關係落實全球氣候治理，並為深化國際合作開啟新篇章。

碳權交易所 彭啓明 阮清華

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