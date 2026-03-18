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市場劇烈震盪 資金重回布局美國多重資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中東局勢持續緊張帶動油價高漲，市場擔憂油價飆升將轉嫁到終端物價，推高通膨預期並對美國經濟成長前景帶來壓力，導致近期美國股市震盪走低。柏瑞投信表示，從歷史經驗來看，地緣政治衝突對股市的影響多屬短期，隨著市場逐步消化不確定性，在數個月之內可望回到原有趨勢。目前來看美國與伊朗衝突仍屬此類情境，可趁市場修正時中長期布局美國多重資產。

柏瑞投信指出，從整體市場資金流向來看，近期並未出現全面撤離股市或科技板塊的現象，僅是部分資金進行重新配置。在科技股經歷一段漲幅後，資金轉向估值相對較低或具備防禦特性的產業，是屬於典型的投資組合再平衡的行為。這種輪動的情況通常會發生在市場對於利率、政策或短期不確定性提高的時候，但這不代表科技產業失去長期的吸引力。根據歷史經驗顯示，當市場完成輪動與情緒修正後，具備成長性與基本面支撐的科技與AI相關產業，往往仍是資金重新回流的核心標的。

近期科技股的波動，更多反應市場對成長速度與合理估值的重新校準。過去一段時間，市場對AI相關企業給予高度樂觀的成長假設，使估值提前反映多年的潛在盈利。但當實際財報僅符合預期、而非顯著超標時，股價自然會有所調整。但這不構成基本面轉壞的條件，因多數核心科技企業仍具備穩定營收來源與良好的現金流，而且產業護城河的獲利結構並未出現破壞性的變化。

觀察目前多數已公布2025年第4季財報的S&P 500成分股，整體平均獲利的年增率高達11.5%，不僅打敗市場預期，更是連續第六個季度繳出雙位數的年增率。以產業而言，工業、資訊科技、能源為此次獲利成長最優異的子產業，顯示美國企業仍具備強勁獲利增長的基本面，可望為美股帶來中長期的支撐力道。

地緣政治 市場 美國 中東 美伊開戰

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