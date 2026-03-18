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谷月涵：電費成長率已超過油價成長率 台灣電費應合理調高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
谷月涵認為，電費成長率已超過油價成長率，台灣電費應該合理調高。圖／本報資料照片
谷月涵認為，電費成長率已超過油價成長率，台灣電費應該合理調高。圖／本報資料照片

曾為知名外資分析師，有「台灣先生」之稱的聚界潔能董事長谷月涵今日指出，全球在2022年電費成長率首次超過油價成長率，顯示能源已無法支應發電，尤其在台灣，電費比起日韓實在便宜太多，應合理調高電價，而電力問題不解決勢將成為台灣經濟發展的瓶頸。

谷月涵是在台北龍門扶輪社例會發表專題演講時，提出以上看法。他分析，2022年前，原本用電每年是負成長，但之後隨著資料中心的需求，對電量的需求大增。

谷月涵指出，資料中心、半導體廠這些都要大量用電，但台灣電費在政府補貼台電的情況下使得電價偏低，遠低於成本，台灣電費與日韓相比，日本電費有些地方甚至比台灣高出10倍，台灣電費應合理化。至於如何解決電力問題，他認為，都需要長期投資，例如蓋新的發電廠，或是重啟核二、核三都不容易，此外，接收站、儲備設備都還不夠，都是台灣當前面對的問題。

谷月涵認為，AI風潮帶動股票上漲，在現階段受益較多的是相關記憶體與周邊概念股，部分半導體股雖然創新高但已開始出現弱化，這顯示市場風險提高要留心修正。現在輝達當紅，但他建議股價太高不要買，要買AI周圍概念股，尤其記憶體和能源相關的題材，他也提醒現在是Late cycle bull market （末升段牛市），可能衝上去後就立即下來。融資占貨幣供給的比重顯示，現在融資比重比起2008年、2022年時都要來得高，意味風險愈來愈大，因此他個人投資操作以高現金水位搭配短線交易為主，亦對部分個股獲利了結。

對於主要國家，如美國、日本等國的債務問題，他認為比起美國，日本更需要擔心，因為前幾年日本政府在零利率時期借的錢，現在也都進入還款期，利率從0跳到4%以上，這也成為債務者更為龐大的負擔。

谷月涵並分析，通膨另一面是貨幣貶值，日本與中國的負債率高，若貨幣貶值，壓力更大；對於貨幣貶值產生的效應，不只黃金，土地也會漲價。若看黃金與石油的相對價格，黃金一般為石油價格平均的20倍，現在油價到100美元，金價與石油倍數差距已50倍，這代表不是石油將續漲，就是黃金要下跌。

台股上3萬點之後雖然曾修正，但仍持續往上，是否和美國一直不斷「印鈔票」貨幣寬鬆政策有關？谷月涵指出，結果就是金融產品價格繼續上漲，有錢的人會賺到，但沒錢的人要付出更大的代價，因為通膨。他也分析，接下來美國會用穩定幣來支撐公債的發行，而不透過金融市場，等於縮小金融市場，會用這種方式來控制先前貨幣過度寬鬆的問題。

電費 谷月涵

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