快訊

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

楊丞琳又失言？自稱「粵語系」歌手發言掀熱議！

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢衝擊台灣能源供應 林伯豐提五建言 呼籲提高天然氣安全存量

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，三三會理事長林伯豐18日向政府提出五項建議，包括解決天然氣接收站興建的困境，提高天然氣安全存量天數至少14天以上等，期待政府及工商業者共合作，確保台灣天然氣儲量充足。

林伯豐在三三會召開前受訪表示，戰爭沒有贏家，如何避免戰爭才是正道。美國這一次發起戰爭雖然過於自大，但是應該也想盡快結束戰爭，就他的看法，美國政府對於企業、經濟發展以及物價通膨，現在都掌握不住。

林伯豐強調，應該怎麼樣來停止戰爭、終結戰爭，還是要看參與這次戰爭主要國家的想法。他認為，最重要的是台灣本身的立場，要顧到國家跟人民的需要，包括能源進口，以及如何避免戰爭。此外，台灣的能源政策、匯率等都應該重新檢討，國營事業、民營事業及政府應共同配合，避免通膨發生。

他也建議，除了能源政策外，稅費安排也很重要，例如電價不要再上漲，一些基金費用是否可以減免到年底，等經濟情勢確定後，再來檢討對台灣經濟有利的作法。

林伯豐隨後致詞時表示，中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，期待政府及工商業者配合，確保台灣天然氣儲量充足。對此他提出以下建議：

一，建議國內應以「浮動式液化天然氣儲存與再氣化裝置」（FSRU Floating Storage and Regasification Unit），解決天然氣接收站興建的困境，以提高天然氣安全存量天數至少14天以上。

二，建議分散氣源採購，增加來自美國、澳洲等非中東地區的採購比例，並應確保區域供氣的穩定性。

三，提升再生能源與儲能基礎設施，加速興建太陽能、風力發電，並加強電池儲能系統（BESS）。

四，調整能源政策，持續發展核電，加速核二、核三廠的安全檢查，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電。

五，啟動平準基金或財政措施，以避免能源價格高漲影響民生消費。

林伯豐並表示，美國關稅政策與中東局勢動盪，企業營運環境不確定性升高，中小企業面臨成本與市場雙重壓力，獲利受到衝擊。建議4月份的電價暫緩調整，關鍵原物料稅負減徵延至今年12月底，以穩定物價與產業競爭力。

經濟發展 能源政策 美國

延伸閱讀

中東危機堵塞石油 陸國台辦：和統後「應通盡通」為台灣提供能源保障

中東戰爭致民生電價大漲？經濟部：尊重月底電價委員會審議

中東衝突延燒 法媒關注氦氣供應衝擊半導體產業

聯合報社論／荷莫茲烽火燒出能源孤島，政府只會補貼？

相關新聞

中東局勢衝擊台灣能源供應 林伯豐提五建言 呼籲提高天然氣安全存量

中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，三三會理事長林伯豐18日向政府提出五項建議，包括解決天然氣接收站興建的困境，提高天然氣安全存量天數至少14天以上等，期待政府及工商業者共合作，確保台灣天然氣儲量充足。

碳交所與中美洲銀行簽署合作備忘錄

臺灣碳權交易所（碳交所）18日與中美洲銀行簽署合作備忘錄（MoU）。簽約儀式在國家發展委員會主辦的「2050淨零城市展」期間，於碳交所與臺灣證券交易所共同辦理的「全球碳定價與氣候金融論壇」舉行。

核三何時重啟？核安會：只要台電「這些條件」備齊 2028年是可能的

核安會主委陳明真18日在立法院教育委員會表示，台電須提出再運轉計畫及其執行結果報告，並且還要提出自主安全檢查報告，若台電報告詳盡及齊全，是可縮短審查時間，2028年重啟核三是有可能的。

新制勞退提高雇主提撥比率、納入全體移工？ 勞動部回應了

勞工團體18日舉行記者會，呼籲勞動部提高勞退新制雇主提撥比率，並規劃全體移工納入勞退新制提撥。對此，勞動部回應，強制雇主提繳6%是最低標準，為鼓勵雇主提高比率，已作為今年ESG評鑑進階加分項。另自4月1日起，雇主應將年資10年以上移工，納為退休金之提撥範圍。

美伊戰爭油價飆升中油虧多少？經濟部：2周差不多虧33億元

立法院教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真、經濟部次長賴建信等，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告並備質詢。

「養龍蝦」熱門 數發部長林宜敬：隱藏很多資安風險

立法院交通委員會上午邀請數位發展部等單位就「落實台灣AI治理與基礎建設，發展台灣AI軟體產業」進行專題報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。