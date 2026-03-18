中東局勢衝擊台灣能源供應 林伯豐提五建言 呼籲提高天然氣安全存量

中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，三三會理事長林伯豐18日向政府提出五項建議，包括解決天然氣接收站興建的困境，提高天然氣安全存量天數至少14天以上等，期待政府及工商業者共合作，確保台灣天然氣儲量充足。

林伯豐在三三會召開前受訪表示，戰爭沒有贏家，如何避免戰爭才是正道。美國這一次發起戰爭雖然過於自大，但是應該也想盡快結束戰爭，就他的看法，美國政府對於企業、經濟發展以及物價通膨，現在都掌握不住。

林伯豐強調，應該怎麼樣來停止戰爭、終結戰爭，還是要看參與這次戰爭主要國家的想法。他認為，最重要的是台灣本身的立場，要顧到國家跟人民的需要，包括能源進口，以及如何避免戰爭。此外，台灣的能源政策、匯率等都應該重新檢討，國營事業、民營事業及政府應共同配合，避免通膨發生。

他也建議，除了能源政策外，稅費安排也很重要，例如電價不要再上漲，一些基金費用是否可以減免到年底，等經濟情勢確定後，再來檢討對台灣經濟有利的作法。

林伯豐隨後致詞時表示，中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，期待政府及工商業者配合，確保台灣天然氣儲量充足。對此他提出以下建議：

一，建議國內應以「浮動式液化天然氣儲存與再氣化裝置」（FSRU Floating Storage and Regasification Unit），解決天然氣接收站興建的困境，以提高天然氣安全存量天數至少14天以上。

二，建議分散氣源採購，增加來自美國、澳洲等非中東地區的採購比例，並應確保區域供氣的穩定性。

三，提升再生能源與儲能基礎設施，加速興建太陽能、風力發電，並加強電池儲能系統（BESS）。

四，調整能源政策，持續發展核電，加速核二、核三廠的安全檢查，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電。

五，啟動平準基金或財政措施，以避免能源價格高漲影響民生消費。

林伯豐並表示，美國關稅政策與中東局勢動盪，企業營運環境不確定性升高，中小企業面臨成本與市場雙重壓力，獲利受到衝擊。建議4月份的電價暫緩調整，關鍵原物料稅負減徵延至今年12月底，以穩定物價與產業競爭力。