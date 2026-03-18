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碳交所與中美洲銀行簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

臺灣碳權交易所（碳交所）18日與中美洲銀行簽署合作備忘錄（MoU）。簽約儀式在國家發展委員會主辦的「2050淨零城市展」期間，於碳交所與臺灣證券交易所共同辦理的「全球碳定價與氣候金融論壇」舉行。

碳交所總經理陳脩文與中美洲銀行永續長Manfred Kopper Castro代表雙方完成簽署，並由環境部長彭啓明與財政部次長阮清華共同見證。MoU聚焦於建立雙邊碳市場資訊交流及人才培育機制，有助於促進臺灣與中美洲地區在雙邊永續發展領域的合作。

陳脩文表示，碳交所響應環境部國際合作策略，持續深化全球布局，中美洲銀行以促進中美洲地區經濟及社會發展為目標，該行與台灣有逾30年的長久夥伴關係。此次與中美洲銀行合作，象徵臺灣與國際組織在碳定價和氣候金融領域的重要連結。

中美洲銀行永續長Manfred Kopper Castro指出，中美洲具獨特優勢，能夠透過高誠信碳市場來活化其自然資本價值。本次與碳交所簽署合作備忘錄，對於強化機構量能、深化區域合作，以及擴大氣候融資規模，皆具重要意義。

彭啓明也在致詞中表示，臺灣積極推動碳市場國際合作，經核准的國際碳權將可以抵減5%的碳費排放量。去年環境部與巴拉圭基於巴黎協定架構下簽署合作備忘錄，期待透過氣候融資投入與雙向支援達成減量目標，未來也計畫將此合作模式擴展至貝里斯及瓜地馬拉等區域夥伴。

銀行 巴拉圭 阮清華

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