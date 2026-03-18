快訊

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

楊丞琳又失言？自稱「粵語系」歌手發言掀熱議！

聽新聞
0:00 / 0:00

歷史經驗：地緣政治緊張達到高峰後的12個月內 市場通常趨於平穩

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

隨著中東地緣政治緊張局勢持續，全球經濟也不斷發生變化。不過，景順首席全球市場策略師雷維特（Brian Levitt）指出，能源衝擊無礙大局，經濟與市場基本面仍具韌性。

首先，荷莫茲海峽實際上已遭封鎖，而全球約 20% 的石油運輸需經此航道，使波斯灣國家的石油產量已大幅下滑，主因除了受到襲擊影響外，出口受阻也導致剩餘儲油空間迅速飽和。雖然戰略石油儲備能提供緩衝，但其支撐作用終究有限。

雷維特指出，初步計算，全球戰略石油儲備約12 億桶，面對荷莫茲海峽封鎖導致每日約 2,000 萬桶的供應缺口，僅能支撐約60天。然而，考量到國際能源總署（IEA）最近已宣布釋放 4 億桶石油，更合理的估計是剩餘儲備僅能維持約20天的正常供應。

雷維特指出，即使川普政府正計畫臨時豁免「瓊斯法案」（Jones Act），即要求美國港口間貨物運輸必須使用美國建造的船隻，以遏制油價飆升。此舉雖有所幫助，但恐難解決供應端的瓶頸。

雷維特指出，目前無人能確定衝突是否會持續超過 20 至 60 天。在這種情況下，景順對 2026 年「周期性資產表現優於大盤」及「美元走弱」的核心觀點將進行調整。

雷維特指出，其實，投資者的投資周期普遍長於此類衝突的可能持續時間。歷史經驗顯示，只要衝突爆發前的經濟基本面穩健，在地緣政治緊張達到高峰後的 12 個月內，市場表現通常趨於平穩。

雷維特表示，儘管各項指標面臨挑戰，但尚未發出明確的警告訊號。例如，信貸利差雖略微擴大，但仍處於歷史低點；5年期損益兩平通膨率雖升至 2.65% 以上，但仍可視為物價相對穩定的可控範圍。

此外，雷維特指出，市場目前預期聯準會（Fed）今年將降息兩至三次。至於油價走勢，遠期曲線顯示6個月及12個月期貨價格雖上揚，但仍低於現貨水準；美元雖然走強，但仍遠低於 2025 年初的水準。

市場也意識到衝突隨時可能出現轉折。雷維特認為，投資人應避免因短期市場波動而做出過於激烈的投資決策，在周期性資產風險上升的同時，仍維持正面觀點，並在適當情況下採用避險策略。

國際能源總署 全球經濟 石油

延伸閱讀

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

油價回落！庫存暴增壓過戰火升級 伊朗報復擴大仍撐不住行情

中東戰火何時能停？能源供應、油價走勢成兩大市場焦點

雖是油出口國 美國難敵油價衝擊

相關新聞

中東局勢衝擊台灣能源供應 林伯豐提五建言 呼籲提高天然氣安全存量

中東局勢動盪，荷莫茲海峽運輸受阻，台灣能源供應面臨衝擊，三三會理事長林伯豐18日向政府提出五項建議，包括解決天然氣接收站興建的困境，提高天然氣安全存量天數至少14天以上等，期待政府及工商業者共合作，確保台灣天然氣儲量充足。

碳交所與中美洲銀行簽署合作備忘錄

臺灣碳權交易所（碳交所）18日與中美洲銀行簽署合作備忘錄（MoU）。簽約儀式在國家發展委員會主辦的「2050淨零城市展」期間，於碳交所與臺灣證券交易所共同辦理的「全球碳定價與氣候金融論壇」舉行。

核三何時重啟？核安會：只要台電「這些條件」備齊 2028年是可能的

核安會主委陳明真18日在立法院教育委員會表示，台電須提出再運轉計畫及其執行結果報告，並且還要提出自主安全檢查報告，若台電報告詳盡及齊全，是可縮短審查時間，2028年重啟核三是有可能的。

新制勞退提高雇主提撥比率、納入全體移工？ 勞動部回應了

勞工團體18日舉行記者會，呼籲勞動部提高勞退新制雇主提撥比率，並規劃全體移工納入勞退新制提撥。對此，勞動部回應，強制雇主提繳6%是最低標準，為鼓勵雇主提高比率，已作為今年ESG評鑑進階加分項。另自4月1日起，雇主應將年資10年以上移工，納為退休金之提撥範圍。

美伊戰爭油價飆升中油虧多少？經濟部：2周差不多虧33億元

立法院教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真、經濟部次長賴建信等，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告並備質詢。

「養龍蝦」熱門 數發部長林宜敬：隱藏很多資安風險

立法院交通委員會上午邀請數位發展部等單位就「落實台灣AI治理與基礎建設，發展台灣AI軟體產業」進行專題報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。