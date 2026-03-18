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核三何時重啟？核安會：只要台電「這些條件」備齊 2028年是可能的

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

核安會主委陳明真18日在立法院教育委員會表示，台電須提出再運轉計畫及其執行結果報告，並且還要提出自主安全檢查報告，若台電報告詳盡及齊全，是可縮短審查時間，2028年重啟核三是有可能的。

立法院教育及文化委員會今天邀核安會主委列席報告業務概況，另專題報告「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」，並備質詢。在會前，媒體詢問美伊戰爭爆發，外界認為核電相對油氣發電較為安全，陳明真表示，「是有人這樣看法」。

至於何時重啟核三？陳明真表示，目前還沒收到核三廠再運轉計畫，因此重啟時間目前無法確定，因需進行檢查、驗證。

台電將在3月底提出核三再運轉計畫，台電也啟動核三廠自主安全檢查，西屋原廠技術人員已陸續進駐，展開設備老化分析等相關工作。

經濟部次長賴建信18日書面報告指出，有關自主安全檢查係確認各項設備是否需汰換或執行老化管理，以符合法規條件及安全要求，核三廠預計1.5至2年內完成。

多位在野立委質詢核三是否在2028年重啟？陳明真表示，除了再運轉計畫外，台電還要做自主安全檢查及老化分析，審查時間要視台電報告詳盡程度，愈詳盡、或汰換設備不多，現場檢查良好，審查時間就有可能縮短，2028年重啟是有可能的。他強調，要看具體報告才能決定。

立委關切核三廠除役許可發出來？發還是不發？核安會回答：還沒有發出除役許可。核安會表示，未來台電依法申請核三廠運轉執照，核安會就會依法審查，同時參考美國核電廠的作法，核安會審查將會以申請再運轉執照為主。

國民黨立委賴士葆引述賴總統於2023年提出只要有緊急狀況就可以直接啟用核電，他質詢，中東戰爭算不算緊急狀態？那還進行核安檢查？核安會說明，即便是總統宣布緊急狀況，核電廠還是經過安全檢查，而且台電也要做一些準備，包括核電運轉人員、設備要維護、燃料棒要足夠，這些都要準備好。

緊急狀況 賴士葆 經濟部

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