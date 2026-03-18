新制勞退提高雇主提撥比率、納入全體移工？ 勞動部回應了

勞工團體18日舉行記者會，呼籲勞動部提高勞退新制雇主提撥比率，並規劃全體移工納入勞退新制提撥。對此，勞動部回應，強制雇主提繳6%是最低標準，為鼓勵雇主提高比率，已作為今年ESG評鑑進階加分項。另自4月1日起，雇主應將年資10年以上移工，納為退休金之提撥範圍。

有關勞工團體建議提高勞退新制雇主提繳率，勞動部表示，勞退新制課予雇主為勞工至少提繳每月工資6%以上之退休金，是強制雇主提繳比率之最低標準。

為鼓勵雇主主動提高提繳率，勞動部已與金管會協作，將上市櫃公司為勞工提高雇主提繳率達一定人數比例者，作為2026年ESG評鑑中的進階加分要件，以鼓勵事業單位主動提高雇主提繳率。

考量勞退新制一體適用於不同規模事業單位，是否調整雇主提繳率，涉及勞工退休金制度之變革，勞動部將持續蒐集、溝通各界意見。

另勞工團體建議，移工（含家事移工）全面納入勞退新制，並提供家庭類雇主補貼。

勞動部說明，適用勞基法之外國人，其屬外籍配偶或已獲得永久居留身分，或為外國專業人才，已適用「勞退新制」；其餘移工適用「勞退舊制」，符合退休條件者，可依法請求退休金，權益與本國舊制勞工相同。

勞動部指出，自2026年4月1日起，雇主應將所僱用年資10年以上移工，納為退休準備金之提撥範圍，強化移工權益保障。家事勞工雖未適用勞基法，但其相關權益，已有就業服務法及其相關法規規範，勞動部將就政策面通盤考量，持續廣泛蒐集各界意見。

至於雇主團體反對強制看護工納勞保，勞動部表示，依現行規定，看護工如受僱於僱用勞工五人以上之公司、行號等事業單位，應以事業單位為投保單位參加勞工保險；如受僱於自然人雇主者，得以雇主為投保單位自願加保。

勞動部提到，自2022年5月1日施行之「勞工職業災害保險及保護法」，將家事移工納為強制投保對象，有職業災害保險相關權益。此外，有關擴大勞保強制納保對象議題，目前各界尚有不同意見，仍需凝聚共識。

目前家庭雇主在聘僱過程中遇到的各種問題，勞動部會研議增加對家庭類雇主的協助，減少聘僱過程中的爭議。