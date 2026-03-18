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核三再運轉計畫審查耗時？陳明真：還沒收到台電計畫

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真（左）、經濟部次長賴建信（中）、台電副總經理許永輝（右）等，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告並備質詢。記者曾學仁／攝影
教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真（左）、經濟部次長賴建信（中）、台電副總經理許永輝（右）等，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告並備質詢。記者曾學仁／攝影

教育及文化委員會上午邀請核能安全委員會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，會中並邀請核能安全委員會、經濟部、台灣電力股份有限公司就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」進行專題報告。

針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。

台電核三廠二號機停機，近年半導體、AI用電大增，台電已與原廠西屋公司簽約，並進行核三廠自主檢查，預計本月底前提交給主管機關核安會審查運轉計畫，陳明真上午出席立法院教育及文化委員會受訪時表示目前核三再運轉計畫還沒有收到，而未來要花多少時間審查。陳明真指出這個還沒辦法確定，許多事情要檢查、驗證會花不少時間。

針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（左）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影
針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（左）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影

針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（中）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影
針對台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真（中）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。記者曾學仁／攝影

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