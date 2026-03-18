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勞動部多元培力計畫 助二度就業婦女再出發

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

二度就業婦女是職場的生力軍，為協助因家庭因素離開職場的婦女及早規劃重返就業，促進女性勞動參與，勞動部推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」多年，與全國民間團體合作，結合地方特色文化及資源，發展在地獨特產業，協助二度就業婦女再出發。

勞動部舉例，原本為家庭裁縫的鄭小姐，論件計酬，收入不穩定，經朋友建議，進入了長年在花蓮地區照顧弱勢婦女的財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心，她藉由中心執行的「培力就業計畫」，依循訓練流程學會包水餃、捲蛋捲、烤餅乾等一系列功夫，現已再次投入職場。

善牧中心透過勞動部「多元就業開發方案」與「培力訧業計畫」，盤點進用人員的職能缺口，建立SOP（Standard Operating Procedures，標準化作業流程）與突發狀況處理原則，培訓弱勢婦女工作技能與信心，並協助她們重新再出發。

為協助婦女及早規劃重返就業，勞動部推動婦女再就業計畫，整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業。婦女或雇主如想進一步瞭解相關措施，可至台灣就業通「婦女專區」查詢相關資訊。

職場 勞動部

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