「養龍蝦」熱門 數發部長林宜敬：隱藏很多資安風險

3月11日，美國Business Roundtable（商業圓桌會議）發布的調查結果顯示，「CEO經濟展望指數」上升了9點，達到89，這是過去一年多的最高水平。這表示在不確定性以及伊朗戰爭、能源價格飆漲下，美國大型企業執行長的信心仍然十足。不過，之後多位商界大咖的談話反映市場愈來愈憂心。中東衝突的蔓延已超過大多數人預期，現在的衝突時間愈長，對全球供應鏈的破壞愈越大。

2026-03-18 06:00