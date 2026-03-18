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「養龍蝦」熱門 數發部長林宜敬：隱藏很多資安風險

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
有立委針對現在「養龍蝦」熱門表示擔憂，詢問數位發展部是否有風險評估等作為。數發部長林宜敬表示，近期開源軟體代理式AI「Open Claw」，可以透過軟體讓大型語言模型幫忙做事情，但是技術實在太新了，隱藏很多資安風險。記者曾吉松／攝影
有立委針對現在「養龍蝦」熱門表示擔憂，詢問數位發展部是否有風險評估等作為。數發部長林宜敬表示，近期開源軟體代理式AI「Open Claw」，可以透過軟體讓大型語言模型幫忙做事情，但是技術實在太新了，隱藏很多資安風險。記者曾吉松／攝影

立法院交通委員會上午邀請數位發展部等單位就「落實台灣AI治理與基礎建設，發展台灣AI軟體產業」進行專題報告。

有立委針對現在「養龍蝦」熱門表示擔憂，詢問數位發展部是否有風險評估等作為。數發部長林宜敬表示，近期開源軟體代理式AI「Open Claw」，可以透過軟體讓大型語言模型幫忙做事情，但是技術實在太新了，隱藏很多資安風險。林宜敬強調台灣必須發展自己的算力，如果算力中心、AI模型都在海外恐怕面臨無法可管。

算力 基礎建設 資安

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全球瘋AI 林宜敬：台灣會掌握自己的主權AI發展 「至少保持話語權」

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代理型AI「養龍蝦」風險高 大陸推安全手冊

（會員內容不上線）小龍蝦打造代理AI 軟體業首當其衝

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