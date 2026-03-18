匯聚綠色影響力 環境部邀請民間參與「環保集點」數位新案

為將環保行動轉化為更具市場動能的數位經濟，環境部發布「環保集點制度民間自提整建營運移轉（ROT）案」政策公告，公告期間自今年3月11日起至5月8日下午5時止，誠摯邀請具備數位開發、商模創新與會員經營實績的優質廠商踴躍投件，提出可行性評估報告書。

「環保集點制度」核心理念為「環保行動有價化」，透過點數機制將大眾的綠生活行為轉化為實質誘因。目前制度已累積超過 113萬名會員，串聯22個縣市政府與12家零售通路，提供超過4,200項商品與集兌點服務，綠點累積量突破227億點，帶動逾21億元的綠色消費產值。為加速制度升級並提升系統效能，環境部將提供現有的環保集點App軟體、後端管理系統以及建置於雲端環境的伺服器主機等資產，交由民間機構負責後續的整建與維運工作。

本案依據「促進民間參與公共建設法（下稱促參法）」第46條及第8條第1項第4款規定，以ROT（整建、營運、移轉）模式辦理，建構「政府政策導航、民間投入資金技術」的深度合作關係，考量公共服務之永續性，若計畫經評定其投資未具自償能力，環境部亦可依據「促參法」第29條，按營運績效給予貸款利息或費用補貼，以實質行政支援作為民間夥伴的最強後盾。

這不僅是一場數位建設的招標，更是邀請民間高手共同打造國家級淨零示範平台的契機，歡迎對綠色商機有熱忱、具備軟體實力的廠商遞件，與政府攜手推動環保集點制度普及，共創邁向2050淨零目標的永續正向循環。