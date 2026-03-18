中東戰爭致民生電價大漲？經濟部：尊重月底電價委員會審議

日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，這條中東主要產油國向全球出口石油與液化天然氣的重要樞紐遭到掐喉，已影響了全球能源供需。朝野多名立委今於立法院關心民電價是否進一步上漲。經濟部表示，油電現已油中油與台電吸收成本，也會尊重本月底台電電價審議委員會的審議。

因應中東戰事導致的能源價格波動，政府採取油氣雙緩漲，以及4月電價緩漲等政策，由中油與台電吸收成本，降低民生衝擊，並將對CPI年增率影響控制在0.24個百分點以內。但若戰事持續，仍是國內生產成本與能源供應的龐大壓力。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會報告業務概況，以及邀請經濟部、台電就「我國核電廠再運轉之規畫及推動現況」進行專題報告，並備質詢。朝野多名立委今天相當關切國際油價與能源價格飆漲對推升民生物價的影響。

立委陳秀寶質詢時表示，彰化的桶裝瓦斯價格漲了3次，20公斤瓦斯已經漲了快100元，民眾覺得政府應該穩定民生物價，但結果還一直漲，認為政府應該要積極介入。立委郭昱晴也擔憂，中東戰爭對國內民生物價的衝擊。

經濟部次長賴建信表示，國內液化天然氣大多來自中東荷姆斯海峽周邊地區，目前貨源或量都是充足的，然而桶裝瓦斯的銷售必須尊重市場機制，能源署都有定期和石化業者表態，希望價格能夠穩定，也會密切注意天然氣的產銷變化，如有業者蓄意囤積，應變會議也都有掌握。

立委柯志恩表示，中東戰爭影響了全球能源進出口，經濟部長龔明鑫說3到5月的天然氣供應都沒問題，但成本恐提高2成，成本的上漲是否會反映在民生電價？

賴建信表示，台電尊重本月底電價審議委員會的審議，行政院現在也努力多方穩定物價，量足價穩一直是政府的目標，根據盤點，3到4月天然氣的貨都已經調足，5月已經調到10艘ＬＮＧ船，也已經掌握6月的天然氣供應排程。

立委葉元之說，台灣目前仍大幅仰賴天然氣發電的能源結構，仍須長距離海運的化石燃料，政府吸收成本還能撐多久？不是要反對政府吸收成本，但應該要拿出具體應對規畫。