中東戰事延續…經部：中油兩周調貨已虧33億元 4月現已調10艘天然氣船

中東戰事持續，經濟部及中油已在進行5月、6月天然氣船進行調度。經濟部次長賴建信18日在立法院教育委員會表示，5月受到荷莫茲海峽封鎖，預估影響14艘天然氣船，現已調到10艘。賴建信坦言，中油過去兩周3、4月因調貨已虧損33億元。

立法院教育及文化委員會今日邀核安會主委列席報告業務概況，另專題報告「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」，賴建信也出席並備質詢。

朝野立委關切中東戰事對物價衝擊。國民黨立委葉元之質詢，未來油價、氣價是否繼續凍漲？賴建信表示，會密切注意戰事發展。葉元之說，那就是不一定繼續凍漲？賴建信回答，因為戰事變化太快，未來看狀況，政府會有準備，盡量控制物價。

賴建信表示，3-4月天然氣船已調度到位，現在進行5月排程調度，因荷莫茲海峽封鎖受到影響有14艘天然氣船，現已調到10艘。6月的天然氣調度排程也在進行中。

依規定，我國天然氣安全存量是11天，他強調，現在安全存量是增加。

至於中油3-4月天然氣船調度，要虧損多少？賴建信坦言，過去2周調度已花費33億元。