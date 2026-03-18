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核三廠再運轉？經濟部估自主安檢1.5年 核安會：有望再縮短

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。圖／聯合報系資料照
經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。圖／聯合報系資料照

核三廠2號機去年5月17日正式停機後，我國正式進入非核家園，但才短短8個月過去，台電日前便指出，核二、核三廠經評估具再運轉可行性，其中核三廠再運轉計畫本月底前將提送核能安全委員會。經濟部常務次長賴建信今表示，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年內可完成。核安會主委陳明真則指出，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會報告業務概況，以及邀請經濟部、台電就「我國核電廠再運轉之規畫及推動現況」進行專題報告，並備質詢。

經濟部長龔明鑫先前指出，核三廠最快2028年可再運轉，核安會則表示，實際審查期程須視個別機組狀況而定，無法保證再運轉期程。台電董事長曾文生日前指出，核三廠再運轉計畫將如期於3月底前提送核安會，預估台電的自我安檢時間約18至24個月。

賴建信今於立法院指出，核三廠的自主安全檢查預計最快1.5年至2年內可完成；核二廠則須待乾貯設施完工，將爐心內用過燃料棒退出後才可進行反應爐內安檢工項，因此安檢期會比核三廠更長，而核二廠室外乾貯設施已於今年3月6日取得同意試運轉，預計今年底可取得運轉執照並進行燃料移出作業。

立委柯志恩質詢時問到，核三廠再運轉計畫本月底前將提送核安會，然而核三剛停機不久，相關審查是否可以早於1.5年至2年？是否可以繼續縮短到今年底就完成？

陳明真說，這些都需要嚴格審查，如果台電在相關工作做得好，審查時間那就可以縮短。

柯志恩另詢問指出，去年經濟部大動作成立高階核廢最終處置專案辦公室，目前草案和方案？賴建信僅表示，目前仍在廣泛蒐集各國高階核廢最終處置的做法，目前還在擬定中。

柯志恩不滿指出，都有專案辦公室了，結果到現在草案還拿不出來，根據會議記錄顯示，都是核安會單方面在給建議，感覺核安會真的委屈了，「不被愛的才是第三者啊！」

立委羅智強追問，如果核三廠2028年就能重啟，那麼評估審查時程需要多久？後續作業時間又要多久？如果這些都答不出來，2028年重啟就是空話。

曾文生 龔明鑫 非核家園 核三廠

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