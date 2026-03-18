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核安會：尚未收到核三再運轉計畫 重啟時間無法確定

中央社／ 台北18日電

台電核三廠再運轉計畫預計3月底前提送核安會，核安會主委陳明真今天表示，尚未收到核三廠再運轉計畫，收到後會按時程審查，但重啟時間目前無法確定，因需進行檢查、驗證。

外界關注國內核電廠再運轉可能，台電董事長曾文生日前表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提送核安會；至於核三廠自主安全檢查，西屋原廠技術人員已陸續進駐，展開設備老化分析等相關工作。

立法院教育及文化委員會今天邀核安會主委列席報告業務概況，另專題報告「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」，並備質詢。陳明真會前接受媒體訪問表示，目前還沒收到核三廠再運轉計畫。

至於重啟時間，他說，重啟時間無法確定，因需檢查、驗證，要花不少時間。他說明，台電3月會先送交再運轉計畫，會按時程審查，若通過會給予執照，讓核電廠得再運轉。

媒體詢問，美伊戰爭爆發，外界認為核電相對油氣發電較為安全，他說，「是有人有這樣看法」。至於是否希望重啟，他表示，沒辦法給確定答案。

依「核子反應器設施管制法」及相關子法規定，核電廠運轉執照屆滿後，若須再繼續運轉，台電公司應依法提出申請，並檢附2份送審主要文件，其一為再運轉計畫及其執行結果報告，確認將機組恢復至運轉期間可營運狀態。

其二為提交整體性老化評估及老化管理、時限老化分析、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估說明等相關報告，此部分即台電所稱的自主安全檢查相關文件，以確認再繼續運轉期間運作安全。

美伊戰爭 陳明真 曾文生

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