數發部擴充 AI 算力池 2026年預計可協助逾300家次業者

數位發展部指出，為推動資服產業AI應用產品化，已建置AI算力池並開放業者申請使用，協助AI新創進行模型訓練與技術開發。依據統計，截至2025年底已協助242家次（186家）業者，開發266項AI模型與服務，其中80家成功將AI服務產品化。2026年將持續擴充算力規模至140片GPU，預計可協助逾300家次業者，加速AI創新應用落地。

在資金挹注方面，數發部積極透過促參機制引入民間資金，強化產業發展動能。目前已將投資租稅減免評估案送交財政部審議，爭取以租稅優惠提高企業投資誘因；同時也已發布函釋，正式將「AI算力中心」認定為國家策略性產業，期望引導保險業等民間資金投入算力中心建置。

為促進AI新創與數位經濟產業發展，數發部推動「加強投資AI新創實施方案」，由國發基金匡列100億元、為期10年，並自2025年3月起受理申請。截至2026年2月底，已遴選36家搭配投資人，並核定投資6案，投資金額約7,556萬元，帶動民間投資約3億元。未來將持續擴大投資人參與，並加速投資案件審查，結合相關輔導措施，提升整體產業發展動能。

此外，數發部亦建置「台灣主權AI訓練語料庫」，已於114年12月24日上線，著重強化AI模型在地化能力。該語料庫整合高品質正體中文資料，內容涵蓋語言、文化、教育、生物及地理等領域，目前已有逾200個政府機關參與，上架超過3,000筆資料集，累計逾11億tokens，提供AI模型重要訓練素材，提升其對台灣語境與社會情境的理解能力。

數發部表示，未來將持續蒐集高品質中文語料，開放國內外AI模型開發者申請使用，進一步強化台灣在AI發展與應用上的競爭優勢。