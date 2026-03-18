穩民生凍漲電價？卓揆不明說

電價費率審議委員會將在三月底舉行，針對電價是否要凍漲議題，行政院長卓榮泰表示，希望電價審議委員會看到目前社會現象、國際情勢，但「這兩個字（指凍漲）我不宜在這裡講」，希望民眾在這時間點，比較平穩、安定地度過。

卓榮泰昨率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢，立委楊瓊瓔關切電價審議委員會即將舉行，短期內是否該凍漲電價以協助產業？卓榮泰說，國際情勢持續緊張，造成經濟變化，最怕的就是對變動因素掌握不清楚；針對能源，政府採取「雙平穩」方式，也啟動了專案平準，由政府來吸收，為的是讓民生穩定下來，大宗物資免稅也延長到九月。

卓榮泰表示，目前主計總處預估的經濟成長率是一個很高的目標，變化還在進行當中。政府在這個目標底下，用盡所有方法，來穩定民生、物價，因應國際情勢。至於電價，是由審議委員會在主導、決定，委員會將審慎評估目前社會現象、國際局勢。

卓榮泰指出，穩定物價是最高原則，但電價的最後結論，還是由電價審議委員會對外表達。楊瓊瓔問道，依據你的立場，方向就是要平穩物價？卓榮泰回應，「對，平穩物價」。楊追問平穩物價首先就是要凍漲電價嗎？卓說，「這兩個字，我不宜在這裡講」，希望國人生活在這個時間點，比較平穩、安定地度過。

卓榮泰說，電價審議委員會都是這方面的專家，他通常不做指導性的談話，希望他們能看這個現象，「我認為他們的關心，跟我們的關心是一致的」。

立委柯志恩則關切政府過往主張「非核家園」，現在表示接受新核能等，政府過去訂出再生能源配比預計在二○三○年達到「燃氣百分之五十、再生能源百分之卅、燃煤百分之廿」，未來是否調整？卓榮泰指出，天然氣的部分，希望今年就能夠達到百分之廿；至於何時調整比率，要先等核能重啟自主安全檢查通過，可以重新運轉的時候，就會調整再生能源百分之卅、燃煤百分之廿的部分。

至於桶裝瓦斯凍漲至三月底，是否再延一季，卓榮泰說，如果國際局勢持續緊張，須考慮到中油在這一、兩周之內，已經吸收了很大的財務負擔，但仍以民生經濟安定優先。中油會盡量往物價平穩的方向來設計，不過台塑也有桶裝瓦斯，必須和台塑協商，會往繼續凍漲的方向來研議。