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行政院長卓榮泰：核電重啟 將調整能源配比

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

政府推動能源轉型，訂下2030年「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」目標，不過核三已展開自我安全檢查，對於未來能源配比，行政院長卓榮泰昨（17）日表示，待核能重啟自主安全檢查通過，可重新運轉時，就會調整能源配比目標。

至於中東情勢緊張，物價蠢蠢欲動，4月電價是否凍漲？卓榮泰昨日回應立委質詢時表示，（凍漲）這兩個字不宜在這裡（指國會）講，但他當然希望國人生活，在這個時間點能夠比較平穩安定的度過。

卓榮泰昨日率領部會首長赴立法院備詢。經濟部龔明鑫表示，因應中東戰爭引發的能源問題，3、4月天然氣調度已完成，5月原有八艘船會從荷莫茲海峽送貨出來，目前僅剩五艘船，現貨調度的成本負擔，一艘船將增加8至10億元，經濟部仍會以穩定物價為重。

國民黨立委柯志恩質詢指出，政府過往主張「非核家園」，現在表示接受新核能等，政府過去訂出再生能源配比預計在2030年達到30％，燃氣為50%，燃煤為20%，未來是否調整？

卓榮泰回應，何時調整比率，要先等核能重啟自主安全檢查通過，可以重新運轉時，就會調整再生能源、燃煤配比。

對於電價凍漲，卓榮泰表示，國際情勢緊張，可能還要持續相當一段時間，油價從上周到這周，政府採取雙平穩、專案平穩措施，由政府吸收成本、穩定民生。穩定物價是最高原則，但電價最終由審議委員會決定。

龔明鑫 柯志恩 經濟部

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