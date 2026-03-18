美方祭出301調查 卓揆：用ART維護最佳待遇

美國對等關稅失效後，美方已祭出301調查。行政院長卓榮泰昨（17）日強調，台美已簽署對等貿易協定（ART），牽涉到301條款部分，我方會堅持用ART內容維護台灣最佳待遇。

昨日一度傳出馬來西亞開第一槍，馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）宣布與美國貿易協議無效，但隨後官方發布聲明澄清，佐哈里「說錯了」，但未提供進一步說明，引發各界討論。

卓榮泰昨日率領部會首長赴立法院備詢，立委亦關注美國關稅最新動態，美方已啟動301調查，納入60個國家，台灣也在列，台美ART是否仍有效等議題。

卓榮泰表示，美方對外說明包括中華民國台灣在內，有60個國家要接受301條款調查。其中有兩項，其一，是否產量過剩；其二，是否強迫勞動等，正式調查尚未開始。

經濟部長龔明鑫表示，調查產業相當多，包括電子、自行車、汽車零組件，還有好幾項，都在調查範圍當中。

國民黨立委呂玉玲關注，台美ART與貿易法301條款，因「法律在協定之上」原則，是否最終301條款說了算？

龔明鑫說明，301條款調查項目，包括強迫勞動等議題，基本上ART之中也有涵蓋，我方與美方持續聯繫，希望確保在ART基礎上，維持ART結論。

卓榮泰表示，我方已準備好，牽涉301條款部分，會「堅持」用ART內容來維護我方最佳待遇。

呂玉玲強調，希望未來一定要把ART所談定的豁免權，放到301之中。卓榮泰回應，「當然」，國會願意給予支持，我方對外力道會更強，爭取維護國家利益的力道就會更強。

另外台美簽署ART，未來美規車進口將零關稅，為減緩對國內汽車業衝擊，業界建議貨物稅「比例式下降」。對此，龔明鑫表示，貨物稅現行已定額降稅，對低價車有優勢；經濟部會持續關注所有變化，再來進行必要檢討。

龔明鑫表示，經濟部評估過，比如零組件公司，不只是整車廠的供應鏈，零組件還可以出口。事實上，目前出口到美國最優惠，關稅15%，是在232條款之中，比其他國家關稅25%都還要低，這是我方談到的最優惠關稅。