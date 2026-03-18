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彈性育嬰假研議修法 範圍擬擴至6歲以下

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

因應少子化衝擊，今年勞動部實施彈性育嬰假，育有3歲以下子女的家長可適用。立委關注，適用範圍可否再擴大至6歲以下？勞動部長洪申翰昨（17）日正面回應，擴大適用範圍需要修法，希望今年下半年提出修法草案。

行政院長卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢。民進黨立委劉建國關注少子化議題。勞動部自今年起，已將育嬰留停請假單位從「30日」改成以「日」為單位申請。立委關注適用範圍可否再擴大？

卓榮泰回應，政府不希望照顧家庭、小孩責任落在單一性別，目前來申請的新手家長，性別也有平均化。當初勞動部提出政策，有經過各方分析考量，跟很多數據整理，當前第一階段是育有0到3歲的家長適用。卓榮泰認為，孩童年齡範圍是否擴大，還要再觀察，因為牽涉到企業主、勞工、代理人等多方面三角關係，考量到如小型企業單位有人力調配需求，會請勞動部再研究。

洪申翰表示，以日申請育嬰留停，從1、2月數據來看，確實成效不錯，男性申請比率大幅增加。勞動部也接到不少育有4至6歲子女的家長來反映需求，希望也能適用，另外現行0到3歲實施經驗下，滿多企業也願意支持。勞動部願意研議、草擬，將彈性育嬰假適用孩童年齡提高至6歲。這個作法需要相關配套，勞動部會來綜合整理。觀察這段時間，有許多年輕爸媽申請，因此他希望，看能不能在今年下半年把修法草案提出。如果要到拉高到6歲以上，需要修訂相關法規。

卓榮泰指出，這項政策實施，勞動部跟企業端做了相當多溝通，也去了解勞工意願。

育嬰假 育嬰留停 劉建國

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