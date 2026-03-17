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傳中國大陸加強巴拿馬籍船檢 台3大貨櫃航商尚無影響

中央社／ 台北17日電
交通部航港局今天表示，經詢問台灣3大貨櫃航商，皆未有所屬船舶被中國扣押，對公司營運尚無影響。圖為高雄港的長榮海運貨櫃輪。(路透資料照片)
交通部航港局今天表示，經詢問台灣3大貨櫃航商，皆未有所屬船舶被中國扣押，對公司營運尚無影響。圖為高雄港的長榮海運貨櫃輪。(路透資料照片)

傳出中國海事部門已口頭指示，加強對巴拿馬籍船舶的檢查。交通部航港局今天表示，經詢問台灣3大貨櫃航商，皆未有所屬船舶被中國扣押，對公司營運尚無影響。

航商基於航線營運的船隊管理需求及成本考量，將船舶登記在監管較為寬鬆的其他國家，以降低營運成本、稅負與監管壓力，稱為「權宜輪」。航港局表示，依據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布2025年海運回顧報告（Review of Maritime Transport2025），截至2025年1月1日，台灣籍權宜輪約910艘，占比約86%。

航運媒體勞氏日報報導，中國港口以檢查為由，3月8日至12日共扣押28艘巴拿馬籍船舶，占扣押總數的75.7%，遠超歷史水準。此舉似乎是巴拿馬政府剝奪香港長江和記集團在巴拿馬兩個港口的經營權後，北京方面採取的最新報復行動。

針對被扣押的28艘巴拿馬籍船舶中，是否有台灣相關的權宜輪，航港局透過文字回應，經電洽台灣3大貨櫃航商，均未有公司所屬船舶被中國扣押，對於公司營運尚無影響。

航港局 貨櫃 巴拿馬 交通部

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