推動數位平權 詹文男：忽視平權恐有三大風險

數位轉型學院院長詹文男17日以「數位平權 永續金融治理」為題，以幽默的生活體驗指出數位平權面臨的困境與解方，他表示，台灣連網率已達93%，但這並不等於數位平權，若忽略數位平權，則恐有三大風險，包含資源分配扭曲、社會參與下降，以及風險集中，建議應從「有無」的視角轉向「效益」，建立「有意義的連線」。

詹文男指出，隨著數位科技深入日常生活，從食衣住行到金融服務皆高度仰賴手機與網路，個人資料亦大量存在於數位空間，但民眾對自身數據的掌控權卻相對有限，促使數位平權意識抬頭，國際間也逐步從「數位包容」進一步發展至追求「數位平權」，更重視使用過程中的公平性，避免特定族群在制度或結果上遭到排除。一旦忽視平權，弱勢族群將會因資源分配扭曲而更難取得，話語權、求職與受教機會等社會參與因此下降，更糟糕的是容易落入詐騙陷阱中。

詹文男分析，數位平權應具備四大核心特性，包括「可近用」、「可用性」、「可理解」與「可受益」，不僅要確保民眾能取得網路、裝置與金融帳戶，更需優化介面設計與服務流程，提升資訊透明度與風險揭露能力，並確保弱勢族群在操作過程中不易失敗或誤觸詐騙。他強調，「最好的流程設計就是沒有流程」，應盡可能降低使用門檻，讓服務自然被完成。

談及金融領域的數位平權，詹文男認為，應從「全旅程治理」出發，涵蓋開戶、轉帳、投資到理賠等各環節，讓民眾都能順利完成金融服務流程，其中包括身分驗證（eKYC）、通路設計、介面友善、交易安全與防詐機制等，皆需納入整體規劃。然而，目前台灣仍面臨多項挑戰，例如數位服務「合規」但不一定好用、eKYC在影像辨識上的摩擦，以及過度著重操作宣導、卻忽略防詐教育等問題。

面對上述種種挑戰，詹文男提出解方，包括將數位平權提升為ESG中的核心議題、重新定義績效指標以「用戶旅程完成率」為核心，並導入分層風險控管機制；同時，應從「網站合規」進一步走向「端到端可完成」的真實體驗，並強化演算法治理，建立AI決策的公平性與申訴機制，以及促進銀行、保險與證券等跨業協作，打造更完整的數位生態系。

詹文男認為，數位平權不僅是優化數位科技或服務，更與金融機構的長期競爭力與社會責任有關。