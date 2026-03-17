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經部確保中小企業綠電完全供應 卓揆：若有新能源可提前除役中火
有關能源議題，經濟部長龔明鑫表示，經濟部會確保中小企業的綠電完全供應，不會有排擠效應。至於中火燃煤機組除役能否提前，行政院長卓榮泰表示，目前評估，可以做到提前至2032年除役；未來如果有新的能源供應，政府會調整計畫，把除役時程再往前推。
卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。
有關綠電優先供應排序，立委楊瓊瓔質詢問及，是否形成排擠效應，導致大廠吃飽電力，但中小企業電力供應有問題？龔明鑫解釋，「不會」，因為用電有區隔開來，台電自己開發的綠能電廠，電力其中一部分比例，是留給中小企業使用，經濟部會確保中小企業的綠電完全供應。
另外，楊瓊瓔詢問，未來每增加一度零碳電力，能否優先用來實質除役中火的燃煤機組？
卓榮泰表示，他跟台電曾到中火現場看過，也談過很多次，會採用建一拆一的方式，目標是在2034年做有效的管制，不過他希望可以提前到2032年完成。希望新的燃氣機組工程能順利進行，這也需要台中市政府跟各位民代共同來支持台電。
卓榮泰指出，各電廠燃煤機組的拆除或汰舊，基本上都會按照原來的時程，政府會盡量提前，但是無法突然把所有的燃煤機組都拆掉。未來如果有新的能源供應，政府當然會調整計畫，可以把除役時程再往前推。例如中火希望提前到2032年除役，「這是我們可以做得到」，會盡力減媒。
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