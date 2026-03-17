因應中東戰事電價凍漲？卓揆「答案」呼之欲出

中東戰事影響能源供應，業界關注短期內，國內是否凍漲電價。對此，行政院長卓榮泰表示，穩定物價是最高原則，至於首先是否凍漲電價，「這兩個字，我不宜在這裡講」。他當然希望國人的生活，在這個時間點，能夠比較平穩安定的度過。

卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。因應中東戰事影響能源供應，立委楊瓊瓔質詢問及，短期內，國內是否應該凍漲電價來協助產業？

卓榮泰表示，國際情勢緊張，可能還要持續相當一段時間。國際情勢所造成的經濟變化因素，最怕對於這個因素掌握不清楚。如果憑戰爭單一因素，可以看到可能的影響，也能做很多分析。

卓榮泰指出，針對能源，油價從上周到這周，政府採取雙平穩的方式，也啟動了專案平穩，由政府吸收成本，讓民生能夠穩定下來。大宗物資延長降稅至9月，讓進口時能更接近關稅。種種措施之下，期待這段時間就能看到國際情勢改變，政府也有能力來調整。

卓榮泰說，目前主計總處預計的經濟成長率，是一個很高的目標，變化還在進行當中。政府極力在這個目標底下，用盡所有方法，來穩定民生、物價，因應國際情勢。至於電價，是由審議委員會在主導、決定，委員會將審慎評估目前社會現象、國際局勢。

卓榮泰重申，穩定物價是最高原則，但電價的最後結論，還是由電價審議委員會來對外表達。楊瓊瓔追問，依據卓的立場，方向就是要平穩物價？卓榮泰回應，「對，平穩物價」。

楊瓊瓔再問，平穩物價首先就是要凍漲電價嗎？卓榮泰表示，「這兩個字，我不宜在這裡講」。楊詢問，不宜在這邊講，但方向如此是嗎？卓說，當然希望國人的生活，在這個時間點，能夠比較平穩安定的度過。楊指出，「對，平穩安定就是凍漲」。

至於桶裝瓦斯凍漲至3月底，是否再延一季，卓榮泰說明，如果國際局勢持續緊張，須考慮到中油在這一兩周之內，已經吸收了很大的財務負擔，但仍以民生經濟安定優先。中油會盡量往物價平穩的方向來設計，不過台塑也有桶裝瓦斯，必須跟台塑協商看看，會往繼續凍漲的方向來研議。