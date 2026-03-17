快訊

上市約三個月就停賣！三星證實9萬元「三折疊手機」將退場 原因曝光

中選會人事改口？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」下午改稱人選未定

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹水情亮黃燈 賴建信：穩定各地用水需求密切觀察

中央社／ 台北17日電
今年新竹水情較為吃緊，經濟部水利署12日將當地水情燈號轉為「黃燈」，並實施晚間11時至翌日清晨5時的離峰時段減壓供水。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 胡經周
今年新竹水情較為吃緊，經濟部水利署12日將當地水情燈號轉為「黃燈」，並實施晚間11時至翌日清晨5時的離峰時段減壓供水。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 胡經周

新竹水情亮黃燈，經濟部次長賴建信今天表示，目前經濟部與農業部持續合作，希望在枯水期末端穩定各地用水需求，並密切觀察水庫水位與整體水情變化；若後續情勢有新發展，將再向外界說明。

由於今年新竹水情較為吃緊，經濟部水利署12日將當地水情燈號轉為「黃燈」，並實施晚間11時至翌日清晨5時的離峰時段減壓供水；昨天再宣布延長減壓時段1小時，調整為晚間10時至翌日清晨5時。

外界關心新竹水情燈號是否可能進一步調整，賴建信今天出席水利署舉辦的「2026節水績優表揚典禮」後受訪表示，目前經濟部與農業部持續合作，希望在枯水期末端穩定各地用水需求，並密切觀察水庫水位與整體水情變化；若後續情勢有新的發展，將再向外界說明。

他並指出，經濟部已成立旱災緊急應變小組，將透過定期會議持續掌握水情變化。

經濟部今天也舉行「2026節水績優表揚典禮」，由賴建信與水利署長林元鵬出席頒獎，水利署透過新聞稿指出，今年共表揚14個單位與2位節水達人，合計節水量達196萬噸，相當於約6460戶家庭一年的用水量。

水利署表示，本屆產業組特優獎由「日月光半導體製造股份有限公司十一廠」獲得，透過即時監測與智慧調度系統提升製程用水循環效率；商業組特優獎則由「達和環保服務股份有限公司仁武分公司」獲得，將空污防治設備由半乾式更新為乾式，減少水源使用量。

水利署表示，今年典禮選在世界水資源日前夕舉行，以「珍愛台灣，永節同欣」為主題，強調節水不僅是減少用水，更結合科技創新、制度管理與教育推廣的整體轉型。政府也將持續推動開源、節流、調度與備援等策略，以提升整體供水韌性。

農業部 水情 新竹

延伸閱讀

新竹水情轉黃⋯科技業承壓！網看好水資源概念股起飛

新竹水情吃緊！寶二水庫蓄水率 跌破3成

水情惡化 經濟部：新竹地區農業民生再強化節水

科技業憂缺水：竹科用水 政府應超前部署

相關新聞

土方之亂研議二案修法 卓揆：5月就會有土地釋出

有關土方之亂後續，環境部長彭啟明表示，《廢清法》、《資源循環推動法》修法正在研議中，每周會議已有具體方向。行政院長卓榮泰指出，填海造陸不是方法，目前碰到的很多關卡，正在一一克服，3月到5月就會有十足的進展，5月份會有一些土地釋放出來。

再生能源30%、燃煤20%配比將調整 卓榮泰：等核能重啟後

有關能源議題，蔡政府能源轉型目標，預計2030年達成「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」。行政院長卓榮泰指出，等核能重起自主安全檢查通過，可以重新運轉的時候，就會調整再生能源30%、燃煤20%的能源配比目標。

中東戰火何時能停？能源供應、油價走勢成兩大市場焦點

美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，油輪出航量下降、運費與保險成本明顯上升，使全球油市不確定性升溫。法人表示，若油價回落，聯準會仍有降息空間；若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年。

AI時代電力需求增 經長：推電網韌性與多元再生能源

智慧城市展今天登場，經濟部長龔明鑫表示，隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，若淨零與節能工作未同步推動，恐讓全球能源負...

保障性平 勞動部即日起開放視訊諮詢預約

為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託財團法人法律扶助基金會辦理「2026年度性別平等工作法視訊諮詢服務」，設置法律諮詢管道，3月17日起開放預約，4月1日起正式上線。

出席玉山論壇 彭啓明與印太夥伴共探綠色智慧科技新契機

第九屆玉山論壇3月16日登場，賴清德總統在開幕式時表示，今年論壇以「印太未來夥伴：臺灣價值、科技與韌性方案」為主題，展現臺灣要以具體的決心，在既往基礎上，持續深化與新南向夥伴國、印太各國及全球民主夥伴的交流合作。環境部長彭啓明在下午主持場次三座談「科技創新夥伴－綠色智慧育成科技基地」，與印太夥伴共同探討在地緣風險與氣候挑戰雙重壓力下，如何透過綠色與智慧創新科技驅動淨零轉型、強化供應鏈穩定，進而提升區域韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。