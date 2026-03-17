新竹水情亮黃燈 賴建信：穩定各地用水需求密切觀察

新竹水情亮黃燈，經濟部次長賴建信今天表示，目前經濟部與農業部持續合作，希望在枯水期末端穩定各地用水需求，並密切觀察水庫水位與整體水情變化；若後續情勢有新發展，將再向外界說明。

由於今年新竹水情較為吃緊，經濟部水利署12日將當地水情燈號轉為「黃燈」，並實施晚間11時至翌日清晨5時的離峰時段減壓供水；昨天再宣布延長減壓時段1小時，調整為晚間10時至翌日清晨5時。

外界關心新竹水情燈號是否可能進一步調整，賴建信今天出席水利署舉辦的「2026節水績優表揚典禮」後受訪表示，目前經濟部與農業部持續合作，希望在枯水期末端穩定各地用水需求，並密切觀察水庫水位與整體水情變化；若後續情勢有新的發展，將再向外界說明。

他並指出，經濟部已成立旱災緊急應變小組，將透過定期會議持續掌握水情變化。

經濟部今天也舉行「2026節水績優表揚典禮」，由賴建信與水利署長林元鵬出席頒獎，水利署透過新聞稿指出，今年共表揚14個單位與2位節水達人，合計節水量達196萬噸，相當於約6460戶家庭一年的用水量。

水利署表示，本屆產業組特優獎由「日月光半導體製造股份有限公司十一廠」獲得，透過即時監測與智慧調度系統提升製程用水循環效率；商業組特優獎則由「達和環保服務股份有限公司仁武分公司」獲得，將空污防治設備由半乾式更新為乾式，減少水源使用量。

水利署表示，今年典禮選在世界水資源日前夕舉行，以「珍愛台灣，永節同欣」為主題，強調節水不僅是減少用水，更結合科技創新、制度管理與教育推廣的整體轉型。政府也將持續推動開源、節流、調度與備援等策略，以提升整體供水韌性。