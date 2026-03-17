快訊

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

刪除Chinese變Taiwan 文總確定英文名稱改為「NCAT」

聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂研議二案修法 卓揆：5月就會有土地釋出

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等。示意圖，非該新聞案件。圖／聯合報資料照片
土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等。示意圖，非該新聞案件。圖／聯合報資料照片

有關土方之亂後續，環境部長彭啓明表示，《廢清法》、《資源循環推動法》修法正在研議中，每周會議已有具體方向。行政院長卓榮泰指出，填海造陸不是方法，目前碰到的很多關卡，正在一一克服，3月到5月就會有十足的進展，5月份會有一些土地釋放出來。

卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。有關前陣子發生的土方之亂，當時政府提出要修正《廢清法》、《資源循環推動法》，立委柯志恩質詢問及，目前修法進度如何？

彭啓明表示，所有的土方，台灣幾十年來從來沒有認真處理，這一次政府是認真去面對這件事。法律的部分，其實經過了努力，已經在行政院內部開過會議，差不多到最後一個階段了，環境部的確也在進行修正當中。

彭啓明指出，現在每周針對土方開的會議，已經有具體方向，包括最終去處、暫置場、土資場，以及現在在行政區裡面的異地暫置，三個方式同時都在進行。港區會有港區的最終去處，台北港等也會有各自的去處。

為了放置多餘土方，卓榮泰認為，填海造陸不是一個最終的處理方法。目前先調查全國土地，可以開始做的，就盡早進入環評。這樣做是為了國土保育、很多土地的利用，也可以先行啟用其他暫置場。

有關碰到的很多關卡，卓榮泰指出，目前正在一一克服，3月到5月就會有十足的進展，5月份會有一些土地釋放出來。至於柯志恩詢問高雄港的部分，卓說，這需要地方政府發放執照，中央正在跟台北、新北、台中等地方政府聯絡中；內政部長劉世芳說，去年六都皆有承諾配合。

柯志恩詢問，法規部分，B3、B4有沒有辦法再填回去？農業部長陳駿季表示，農發條例相關規範，農地的土壤改良，是因為「農地」的需要，不能為了處理土石問題而開放農地。這點在農業部跟環境部討論時，就有很詳細的規範。

對於卓榮泰稱5月份土方之亂的處理會有更大進展，劉世芳表示，內政部跟其他公會以及產業界，也都進行當面溝通，來解決他們的問題。

陳駿季 內政部 土方 卓榮泰

延伸閱讀

再生能源30%、燃煤20%配比將調整 卓榮泰：等核能重啟後

卓榮泰：301調查含產量過剩、強迫勞動 堅持 ART 維護最佳待遇

柯文哲指赴日單據有問題 卓榮泰酸：大概看自己問題單據習慣了

國土署：暫置場有些還在整地

相關新聞

土方之亂研議二案修法 卓揆：5月就會有土地釋出

有關土方之亂後續，環境部長彭啟明表示，《廢清法》、《資源循環推動法》修法正在研議中，每周會議已有具體方向。行政院長卓榮泰指出，填海造陸不是方法，目前碰到的很多關卡，正在一一克服，3月到5月就會有十足的進展，5月份會有一些土地釋放出來。

再生能源30%、燃煤20%配比將調整 卓榮泰：等核能重啟後

有關能源議題，蔡政府能源轉型目標，預計2030年達成「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」。行政院長卓榮泰指出，等核能重起自主安全檢查通過，可以重新運轉的時候，就會調整再生能源30%、燃煤20%的能源配比目標。

中東戰火何時能停？能源供應、油價走勢成兩大市場焦點

美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，油輪出航量下降、運費與保險成本明顯上升，使全球油市不確定性升溫。法人表示，若油價回落，聯準會仍有降息空間；若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年。

AI時代電力需求增 經長：推電網韌性與多元再生能源

智慧城市展今天登場，經濟部長龔明鑫表示，隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，若淨零與節能工作未同步推動，恐讓全球能源負...

保障性平 勞動部即日起開放視訊諮詢預約

為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託財團法人法律扶助基金會辦理「2026年度性別平等工作法視訊諮詢服務」，設置法律諮詢管道，3月17日起開放預約，4月1日起正式上線。

出席玉山論壇 彭啓明與印太夥伴共探綠色智慧科技新契機

第九屆玉山論壇3月16日登場，賴清德總統在開幕式時表示，今年論壇以「印太未來夥伴：臺灣價值、科技與韌性方案」為主題，展現臺灣要以具體的決心，在既往基礎上，持續深化與新南向夥伴國、印太各國及全球民主夥伴的交流合作。環境部長彭啓明在下午主持場次三座談「科技創新夥伴－綠色智慧育成科技基地」，與印太夥伴共同探討在地緣風險與氣候挑戰雙重壓力下，如何透過綠色與智慧創新科技驅動淨零轉型、強化供應鏈穩定，進而提升區域韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。