土方之亂研議二案修法 卓揆：5月就會有土地釋出

有關土方之亂後續，環境部長彭啓明表示，《廢清法》、《資源循環推動法》修法正在研議中，每周會議已有具體方向。行政院長卓榮泰指出，填海造陸不是方法，目前碰到的很多關卡，正在一一克服，3月到5月就會有十足的進展，5月份會有一些土地釋放出來。

卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。有關前陣子發生的土方之亂，當時政府提出要修正《廢清法》、《資源循環推動法》，立委柯志恩質詢問及，目前修法進度如何？

彭啓明表示，所有的土方，台灣幾十年來從來沒有認真處理，這一次政府是認真去面對這件事。法律的部分，其實經過了努力，已經在行政院內部開過會議，差不多到最後一個階段了，環境部的確也在進行修正當中。

彭啓明指出，現在每周針對土方開的會議，已經有具體方向，包括最終去處、暫置場、土資場，以及現在在行政區裡面的異地暫置，三個方式同時都在進行。港區會有港區的最終去處，台北港等也會有各自的去處。

為了放置多餘土方，卓榮泰認為，填海造陸不是一個最終的處理方法。目前先調查全國土地，可以開始做的，就盡早進入環評。這樣做是為了國土保育、很多土地的利用，也可以先行啟用其他暫置場。

有關碰到的很多關卡，卓榮泰指出，目前正在一一克服，3月到5月就會有十足的進展，5月份會有一些土地釋放出來。至於柯志恩詢問高雄港的部分，卓說，這需要地方政府發放執照，中央正在跟台北、新北、台中等地方政府聯絡中；內政部長劉世芳說，去年六都皆有承諾配合。

柯志恩詢問，法規部分，B3、B4有沒有辦法再填回去？農業部長陳駿季表示，農發條例相關規範，農地的土壤改良，是因為「農地」的需要，不能為了處理土石問題而開放農地。這點在農業部跟環境部討論時，就有很詳細的規範。

對於卓榮泰稱5月份土方之亂的處理會有更大進展，劉世芳表示，內政部跟其他公會以及產業界，也都進行當面溝通，來解決他們的問題。