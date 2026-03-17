台英產研交流規模創新高 加速前瞻科技合作布局

由英國在台辦事處（British Office Taipei）與工業技術研究院共同推動的「台英創新產業研究人員交流計畫」（UK-Taiwan Innovative Industries Programme, 簡稱 I2P），17日於台北寒舍艾美酒店舉行年度分享會。活動展示台英研發人才在量子運算、半導體、太空科技及綠能永續等科技領域的創新成果，展現雙方在關鍵產業的緊密合作。

本計畫由英國政府科學與科技網絡（Science & Technology Network）支持，自2018年持續協助台英雙方共同關注的科技領域研究人員進行互訪。今年計畫規模更創下啟動以來新高，共有 17 組研究團隊進行雙向移地交流，透過研究人員交流促成台英產學研機構合作，聚焦科技創新及市場需求，加速研發成果應用。

英國在台辦事處副代表艾巍（Wayne Ives）表示，樂見台英產學研機構透過計畫持續深化交流，本計畫是唯一跨產學研單位，涵蓋從前期研究到科技測試階段的研發基金，領域橫跨半導體、能源到太空。台英科技合作面向更多元豐富，也為未來的科技創新奠定堅實基礎。

工研院協理蘇孟宗表示，工研院自2018年與英國在台辦事處共同推動「台英創新產業研究人員移地研究計畫」以來，持續深化合作，至今已促成 50 件台英研究交流計畫，其中近兩年即占31件，約六成，顯示近年雙邊科研合作更密切。工研院也於 2025 年正式成立英國辦公室，是台灣首個研發法人進駐英國，透過深化雙邊產學研的人才交流與研發補助計畫，工研院致力於將科研成果轉化為實質產業價值，為台英雙方在全球創新鏈中締造雙贏局面。

英國在台辦事處長期經營台灣科技研發生態圈，扮演英國產學研串接台灣的重要橋樑。本期計畫更是支持雙邊企業、研究機構、新創與學研單位多邊交流的關鍵，促成台英在重要科技的跨域合作，加速創新科技從研究走向應用。

在台英企業合作方面，鴻海（2317）研究院與英國 Wave Photonics 深化積體光子設計合作，推動離子阱量子電腦所需的光子晶片設計平台，以突破量子電腦系統擴展時面臨的光學架構限制。透過此次I2P計畫合作，加速量子光子晶片相關技術開發，深化台英在量子科技與先進光子領域的研發合作。

科技新創圖靈鏈Turing Space則與專注紡織領域的英國材料科學新創Amphico合作，針對歐盟將推動的數位產品護照（Digital Product Passport, DPP），開發紡織產品數位履歷解決方案，運用可驗證憑證與區塊鏈技術，建立產品來源與製程資料機制，解決供應鏈溯源與跨國驗證問題，並將逐步打造透明紡織供應鏈。

在新創與研究機構合作上，英國新創 Lux Industries 與台灣最大研發機構工研院展開合作，透過I2P計畫推動液態氫技術的概念驗證（POC），評估其導入台灣半導體產業的可行性。未來若技術驗證成功，將有助於提升半導體製程能源效率，為台灣低碳製造提供新選項。

在學研與企業合作方面，國立中山大學與英國科學儀器設備商牛津儀器 (Oxford Instruments)交流新型半導體量測技術，透過牛津儀器之新型 X-ray偵測器與現有電子顯微鏡，提供中山大學實驗室所製備之試片更快速且精準的材料分析。未來可望協助業者更快評估晶片製造品質並優化製程參數，提升半導體製程優化效率。

展望未來，英國也期待持續與台灣夥伴共同推動關鍵技術交流，透過產研合作推動創新應用，並促進科研成果轉化為產業動能。