再生能源30%、燃煤20%配比將調整 卓榮泰：等核能重啟後

有關能源議題，蔡政府能源轉型目標，預計2030年達成「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」。行政院長卓榮泰指出，等核能重起自主安全檢查通過，可以重新運轉的時候，就會調整再生能源30%、燃煤20%的能源配比目標。

卓榮泰17日率經濟部長龔明鑫等部會首長赴立法院進行總質詢備詢。因應中東戰爭引發的能源問題，天然氣調度3、4月份已完成。龔明鑫表示，5月份原本有八艘船會從荷莫茲海峽送貨出來，目前僅剩五艘船。現貨調度的成本負擔，一艘船將增加8～10億元，經濟部仍會以穩定物價為主來保障民眾。

有關能源議題，立委柯志恩質詢問及，政府過往主張「非核家園」，現在表示接受新核能、SMR等，符合世界趨勢，這個立場的改變，是否來自於美國的壓力？卓榮泰回應，「並非」。

卓榮泰指出，2025年5月17日，核三廠2號機除役之後，台灣就進入沒有核能的時代。就法律面而言，是核管法修正之後，政府對於核電廠是否能夠重新啟用，考慮到將在未來新的時程上實現，並且重啟核能有三個前提。

柯志恩詢問，因應將要重啟核二、核三，行政院現存「非核家園推動小組」是否將解散？卓榮泰回應，並沒有要解散哪一個小組，就像核三廠除役之後，政府還是希望台電能把它留下來；至於核安會，現在最重要的是發揮功能，台電送出再運轉計畫、提出自主安全檢查，須經核能會最嚴格審查。

柯志恩再問，如果把核安會從三級變成二級組織，因應未來核能趨勢，組織人力和經費都會增加，是否可能把它變成二級？卓榮泰說明，核安會依然網羅相關專家在處理問題，不過目前沒有什麼空位能讓它升級為二級機關。

有關「核電廠除役計畫」一年約花費80億元，今（2026）年編列預算比過去還要多20億元，卓榮泰強調，核後端不管要延役幾年，之後還是得要除役，所以這筆錢還是要準備。每發一度核電，必須要提撥一部分出來，作為核後端的基金。

至於再生能源配比的部分，蔡政府能源轉型目標，預計2030年達成「燃氣50%、再生能源30%、燃煤20%」。卓榮泰指出，天然氣的部分，希望今年就能夠達到20%；至於何時調整比例，先等核能重起自主安全檢查通過，可以重新運轉的時候，就會調整再生能源30%、燃煤20%的部分。

此外，對於柯志恩問及興達電廠除役問題，龔明鑫表示，目前新的一號機已經上線，新的二、三號機將要接受調度，其他舊的機組只當作緊急備用而已。