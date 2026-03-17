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中東戰火何時能停？能源供應、油價走勢成兩大市場焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
一艘油輪行經荷姆茲海峽。路透
一艘油輪行經荷姆茲海峽。路透

美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，油輪出航量下降、運費與保險成本明顯上升，使全球油市不確定性升溫。法人表示，若油價回落，聯準會仍有降息空間；若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年。

近期中東地緣政治風險持續，市場關注焦點集中在能源供應與油價走勢。摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，決定衝突持續時間的關鍵，在於彈藥庫存、資本市場與期中選舉。

過去一年的經驗顯示，川普政府對市場波動與民意反應相當敏感，特別是國防支出與能源價格帶來的財務壓力。因此，除資本市場外，彈藥供給與選民對生活成本的感受，亦將左右選舉走向並對決策形成壓力。

林雅慧認為，畢竟目前美國政府對襲擊伊朗的具體目標表述仍然模糊，這也令研判軍事行動的後續走向更加困難。然而，這也為美國政府預留空間，使其能夠隨時「宣布勝利」，並撤回軍事行動。

聯邦投信表示，油價上行也使市場重新評估主要央行降息空間。事實上，美國2月非農就業人數月減9.2萬人、失業率升至4.4%，主要受醫療業罷工與惡劣天氣等短期因素影響；通膨方面，2月CPI與核心CPI大致符合市場預期並回落至近年低點，但未來數據可能逐步反映油價上升影響。

從股市表現觀察，近期全球市場在地緣政治與利率不確定性影響下普遍震盪，上周主要股市多數拉回約1%至3%，新興市場跌幅相對較大。不過若觀察今年以來表現，市場仍呈現結構性分化，日本股市仍維持約6%以上漲幅，台股更上漲超過15%，顯示AI與半導體產業帶動的成長動能仍具吸引力。

聯邦投信分析，在市場波動加大下，資金逐漸轉向具產業趨勢與獲利能見度的族群，例如AI伺服器、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等供應鏈持續受到資金關注；此外，具定價能力的原物料與能源相關產業在油價上行環境下亦相對抗跌。整體上，短線市場仍可能維持區間震盪，但產業成長主軸並未改變。

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要核心。族群上，建議聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技產業升級帶來的結構性成長機會。若市場因地緣政治或油價波動出現短期回檔，反而有助於投資人以較合理的評價逐步布局科技產業長期成長趨勢。

地緣政治風險 資本市場 市場 油價 荷姆茲海峽

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