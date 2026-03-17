快訊

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI時代電力需求增 經長：推電網韌性與多元再生能源

中央社／ 台北17日電
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報資料照片 邱德祥
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報資料照片 邱德祥

智慧城市展今天登場，經濟部長龔明鑫表示，隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，若淨零與節能工作未同步推動，恐讓全球能源負擔加重，因此節能減碳將成為經濟部未來重要工作，政府也將持續推動多元再生能源與電網韌性建設，朝2050淨零排放目標邁進。

2026智慧城市展暨淨零城市展今天登場，由台北市電腦公會、台灣智慧城市產業聯盟攜手國家發展委員會、經濟部、台北市政府、高雄市政府及桃園市政府共同主辦。

龔明鑫今天致詞指出，智慧城市展自4年前舉辦第一屆以來，經濟部一直是重要推動部會，持續透過綠能產業發展協助台灣邁向淨零，除了既有的太陽光電與離岸風電持續推動外，也積極發展地熱、小型水力、生質能等多元再生能源，並推動相關示範計畫。

龔明鑫表示，政府也推動包括碳捕捉與封存（CCS）示範計畫，以及氫能車輛的示範應用，希望透過多元技術路徑，逐步推進減碳工作。

在節能方面，龔明鑫表示，隨著AI時代的來臨和數位轉型的加速，未來電力需求可能大幅增加，若AI發展與節能、淨零沒有同步推進，全球恐難以承受龐大的能源需求，因此節能減碳將是經濟部未來非常重要的工作。

龔明鑫提到，在氣候變遷與極端天災風險增加的情況下，強化電網韌性同樣重要，台灣正透過分散電源布局與電網強化，逐步提升整體供電韌性，包括將主幹線與一般民生用電分流，並在偏鄉建立小型自給型電網系統，以提升災害發生時的供電穩定性。

龔明鑫表示，在國發會的推動之下，政府將持續推動各項政策，朝2050淨零排放目標努力，同時也歡迎各國代表在峰會期間參觀展覽，了解台灣在淨零城市與綠能技術方面提供的多元解決方案，透過國際交流與合作，共同推動全球邁向淨零未來。

主辦單位指出，今年智慧城市展自3月17日至20日於南港展覽館二館展出，3月20日至22日將移師高雄展覽館，北高兩地展示總規模突破2250個攤位，規劃超過70場專業論壇，今年吸引來自海外53個國家地區、174個城市的首長代表，以及逾3000名國際人士參觀，並有超過250個新創團隊積極參與。另外，東京市政府、波蘭皆首次設立主題館。

太陽光電 電力需求 再生能源

延伸閱讀

打造城市主權 AI 智慧暨淨零城市展開幕

立面光電、低碳社宅齊登場 內政部攜產業走入生活場域、共築淨零願景

高市府打造國內首個城市主權AI

AI City主題館 智慧城市展最大亮點

相關新聞

中東戰火何時能停？能源供應、油價走勢成兩大市場焦點

美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，油輪出航量下降、運費與保險成本明顯上升，使全球油市不確定性升溫。法人表示，若油價回落，聯準會仍有降息空間；若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年。

AI時代電力需求增 經長：推電網韌性與多元再生能源

智慧城市展今天登場，經濟部長龔明鑫表示，隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，若淨零與節能工作未同步推動，恐讓全球能源負...

保障性平 勞動部即日起開放視訊諮詢預約

為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託財團法人法律扶助基金會辦理「2026年度性別平等工作法視訊諮詢服務」，設置法律諮詢管道，3月17日起開放預約，4月1日起正式上線。

出席玉山論壇 彭啓明與印太夥伴共探綠色智慧科技新契機

第九屆玉山論壇3月16日登場，賴清德總統在開幕式時表示，今年論壇以「印太未來夥伴：臺灣價值、科技與韌性方案」為主題，展現臺灣要以具體的決心，在既往基礎上，持續深化與新南向夥伴國、印太各國及全球民主夥伴的交流合作。環境部長彭啓明在下午主持場次三座談「科技創新夥伴－綠色智慧育成科技基地」，與印太夥伴共同探討在地緣風險與氣候挑戰雙重壓力下，如何透過綠色與智慧創新科技驅動淨零轉型、強化供應鏈穩定，進而提升區域韌性。

荷莫茲海峽危機現轉機？股市風險偏好回升

受到美股標普500指數終結連跌、展開反彈的激勵，台股17日上漲逾1％。針對中東衝突導致荷姆茲海峽幾近封鎖的僵局，美國總統川普公開喊話，強調其他國家應對於維持航道開放做出實質貢獻，美方正與約七個國家商討，確保油氣輪能安全通過該重要海域，國際股市隨即反映出市場樂觀情緒。

AI新時代／黃仁勳GTC談AI轉折 將邁入「算力經濟」新紀元

全球人工智慧產業正迎來關鍵轉折點。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美西時間16日在加州聖荷西舉行的年度技術論壇與開發者大會（GTC）上指出，人工智慧發展已從模型訓練為核心的初期階段，邁入以推論運算為主的商業化時代。他強調，隨著企業與政府加速導入AI應用，市場對算力需求呈現爆發式成長，輝達未來一年可能面臨高達1兆美元的晶片訂單潛在規模，象徵全球科技產業正進入「算力經濟」新紀元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。