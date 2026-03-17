AI時代電力需求增 經長：推電網韌性與多元再生能源

智慧城市展今天登場，經濟部長龔明鑫表示，隨著AI時代來臨，電力需求將顯著增加，若淨零與節能工作未同步推動，恐讓全球能源負擔加重，因此節能減碳將成為經濟部未來重要工作，政府也將持續推動多元再生能源與電網韌性建設，朝2050淨零排放目標邁進。

2026智慧城市展暨淨零城市展今天登場，由台北市電腦公會、台灣智慧城市產業聯盟攜手國家發展委員會、經濟部、台北市政府、高雄市政府及桃園市政府共同主辦。

龔明鑫今天致詞指出，智慧城市展自4年前舉辦第一屆以來，經濟部一直是重要推動部會，持續透過綠能產業發展協助台灣邁向淨零，除了既有的太陽光電與離岸風電持續推動外，也積極發展地熱、小型水力、生質能等多元再生能源，並推動相關示範計畫。

龔明鑫表示，政府也推動包括碳捕捉與封存（CCS）示範計畫，以及氫能車輛的示範應用，希望透過多元技術路徑，逐步推進減碳工作。

在節能方面，龔明鑫表示，隨著AI時代的來臨和數位轉型的加速，未來電力需求可能大幅增加，若AI發展與節能、淨零沒有同步推進，全球恐難以承受龐大的能源需求，因此節能減碳將是經濟部未來非常重要的工作。

龔明鑫提到，在氣候變遷與極端天災風險增加的情況下，強化電網韌性同樣重要，台灣正透過分散電源布局與電網強化，逐步提升整體供電韌性，包括將主幹線與一般民生用電分流，並在偏鄉建立小型自給型電網系統，以提升災害發生時的供電穩定性。

龔明鑫表示，在國發會的推動之下，政府將持續推動各項政策，朝2050淨零排放目標努力，同時也歡迎各國代表在峰會期間參觀展覽，了解台灣在淨零城市與綠能技術方面提供的多元解決方案，透過國際交流與合作，共同推動全球邁向淨零未來。

主辦單位指出，今年智慧城市展自3月17日至20日於南港展覽館二館展出，3月20日至22日將移師高雄展覽館，北高兩地展示總規模突破2250個攤位，規劃超過70場專業論壇，今年吸引來自海外53個國家地區、174個城市的首長代表，以及逾3000名國際人士參觀，並有超過250個新創團隊積極參與。另外，東京市政府、波蘭皆首次設立主題館。