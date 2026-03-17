強調台灣韌性 蕭美琴：數位化、淨零轉型是重要趨勢

副總統蕭美琴17日出席「2026智慧城市展暨淨零城市展」聯合開幕暨頒獎典禮。她表示，數位化、智慧化及淨零轉型都是重要國際趨勢。她在許多場合都強調台灣的「韌性」，面對快速變化且動盪的世界，要保持靈活應變及勇往直前的能力，找出新解方。

蕭美琴致詞提到，過去她擔任駐美代表期間，每年智慧城市展（Smart City Summit and Expo）即將舉辦之際，各駐外辦事處都會積極動員，鼓勵轄區內的城市組團來台參展。

她認為，以外交工作角度而言，智慧城市展不僅是展現台灣智慧治理及公共服務智慧化的重要平台，也是讓國際看見台灣軟實力的重要機會。很高興中央、地方政府及國際企業夥伴共同努力促成盛會。

蕭美琴說，她在許多場合都強調台灣的「韌性」，因為面對快速變化且動盪的世界，台灣需要保持靈活應變及勇往直前的能力，在不斷出現的挑戰中找出新解方。

此次大會的主軸，無論是數位或淨零轉型，都是政府近年推動的重大政策，不僅要落實於中央及地方政府，更要以「以人為本」為最終目標，真正解決民眾在日常生活中所面對的問題。

蕭美琴肯定公務系統中，勇於以創新思維面對並解決問題的新作為。大家需要一個有行動力、靈活的政府，而這些以創新突破原有框架，來提供公共服務及提升服務品質的作為，正是推動國家不斷轉型、蛻變成長的動能，這樣的精神也是智慧城市治理的重要方向。

蕭美琴表示，數位化、智慧化及淨零轉型都是現在的國際趨勢，特別感謝許多企業以創新結合政府各種服務，促進官產學之間的緊密合作，讓展出的多項技術成果得以充分呈現。不僅展現台灣的行動力，也彰顯台灣為世界城市發展所做的貢獻。

她向來自全球53個國家、170多個城市，超過3,000位國際貴賓及與會者表達誠摯歡迎。並強調，數位與淨零轉型已成為當前以人為本科技發展的重要趨勢。台灣重視創新與科技進步，也堅信這些創新必須以人為核心。