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保障性平 勞動部即日起開放視訊諮詢預約

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託財團法人法律扶助基金會辦理「2026年度性別平等工作法視訊諮詢服務」，設置法律諮詢管道，3月17日起開放預約，4月1日起正式上線。

勞動部盼透過網路視訊方式，讓有遭懷孕歧視等性別歧視疑慮的勞工，與專業律師一對一法律諮詢服務，讓勞工在專業隱私便利的環境下，釐清疑義，掌握自身權益。

勞動部說明，勞動部於2025年進行「女性懷孕友善職場安全感大調查」顯示，職場仍存在對女性歧視或不友善的現象。為消除職場懷孕歧視，勞動部自去年起即規劃五大策略，包含擴大執法、公布違法企業、知悉關懷、獎勵友善及加強宣導等，讓懷孕勞工安心工作不離職。

全國視訊諮詢服務即日啟動，對於多數孕媽咪或女性勞工在受到壓力歧視，不敢向政府提出申訴時，多一個兼具隱私專業的視訊諮詢專線，讓關懷不受空間限制。

勞動部表示，該項服務將包含《性別平等工作法》所有各項規定，包括產假、產檢假、陪產檢及陪產假、安胎休養請假、育嬰留職停薪等，禁止雇主因性別(含懷孕)或性傾向對求職者或受僱者在招募、陞遷、薪資、資遣、離職及解僱等方面有差別待遇，以及職場性騷擾防治等相關規範。

勞動部提醒，如有疑慮是否遭受相關不利或差別對待，可以先行預約方便上線諮詢的時間，每次諮詢時間40分鐘，服務時段為每周二及周四上午9時至12時30分、下午1時30分至5時，民眾可依自身時間安排預約適合時段。

完成預約後，系統將寄送Google Meet視訊連結至申請人電子信箱，諮詢服務依個人資料保護法及相關規定辦理，保障民眾隱私與資料安全。

勞動部表示，建構性別平等與友善孕育職場環境，是勞動政策的重要目標之一，未來將持續透過多元宣導管道，加強性別平等工作法之落實，協助勞工安心就業、放心生育，並與企業共同打造更具包容性與支持性的職場環境。勞工另可參考勞動部官網：「從懷孕到養育子女，有什麼保障？」

職場 性別歧視 視訊

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