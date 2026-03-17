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出席玉山論壇 彭啓明與印太夥伴共探綠色智慧科技新契機

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明在玉山論壇場次三與談貴賓合照。圖／環境部提供
環境部長彭啓明在玉山論壇場次三與談貴賓合照。圖／環境部提供

第九屆玉山論壇3月16日登場，賴清德總統在開幕式時表示，今年論壇以「印太未來夥伴：臺灣價值、科技與韌性方案」為主題，展現臺灣要以具體的決心，在既往基礎上，持續深化與新南向夥伴國、印太各國及全球民主夥伴的交流合作。環境部長彭啓明在下午主持場次三座談「科技創新夥伴－綠色智慧育成科技基地」，與印太夥伴共同探討在地緣風險與氣候挑戰雙重壓力下，如何透過綠色與智慧創新科技驅動淨零轉型、強化供應鏈穩定，進而提升區域韌性。

彭啓明於座談時指出，在全球政經結構重組、供應鏈重整與氣候風險加劇的情勢下，淨零轉型已與科技創新、經濟安全、產業競爭力及區域合作緊密連動，而綠色科技創新正是推動轉型最重要的動力。這場座談邀集韓國改革新黨主席李埈錫、馬來西亞國際貿易及工業部前副部長王建民、加拿大太平洋經濟合作全國委員會主席Jonathan Fried，與台達電子（2308）永續發展部經理楊曼瑜、聯華電子（2303）資深副總吳宗賢及豐譽企業董事長謝佶燁等我國產業代表深度對話，從政策治理、供應鏈布局及區域協作等多面向分享前瞻觀察。

彭啓明進一步強調，臺灣正全面將氣候治理提升至國家戰略層級，由總統親自主持「國家氣候變遷對策委員會」，並提出「國家自定貢獻(NDC 3.0)」，設定2035年減碳38%±2%。臺灣於2025年啟動碳費制度，引導企業投入自主減量與低碳研發，並持續規劃與國際接軌的碳排放交易制度。在政策帶動下，淨零轉型已逐步轉化為產業與就業動能。研究顯示，臺灣綠色科技產業附加價值已突破新臺幣5,000億元，約占GDP約2%，並帶動近38萬個就業機會，其中循環經濟、再生能源系統及能源效率等領域占比逾七成，顯示綠色轉型已與產業升級、投資布局及人才發展密切結合。

彭啓明總結指出整合(integration)、信任與韌性(trust and resilience)及區域夥伴關係(regional partnerships)是三項核心要點。面對共同的風險與挑戰，唯有整合技術、制度與人才，深化與理念相近夥伴的交流合作，才能將創新力量轉化為區域共榮的動能。臺灣具備堅實的製造基礎與科技實力，未來將進一步探索合作契機，讓綠色與智慧創新科技成為支持印太永續發展的重要力量。

印太 地緣風險 綠色

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