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荷莫茲海峽危機現轉機？股市風險偏好回升
受到美股標普500指數終結連跌、展開反彈的激勵，台股17日上漲逾1％。針對中東衝突導致荷姆茲海峽幾近封鎖的僵局，美國總統川普公開喊話，強調其他國家應對於維持航道開放做出實質貢獻，美方正與約七個國家商討，確保油氣輪能安全通過該重要海域，國際股市隨即反映出市場樂觀情緒。
受此樂觀情緒帶動，投資人預期未來數周荷姆茲海峽的航運活動可望逐步恢復，美元指數同步走低，風險偏好情緒回升。國銀指出，在總體經濟數據方面，美國2月工業生產月增率放緩至0.2%，顯示生產端成長動能略有停滯。目前全球市場焦點均集中於即將舉行的聯準會政策會議。
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