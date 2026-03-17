荷莫茲海峽危機現轉機？股市風險偏好回升

全球人工智慧產業正迎來關鍵轉折點。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美西時間16日在加州聖荷西舉行的年度技術論壇與開發者大會（GTC）上指出，人工智慧發展已從模型訓練為核心的初期階段，邁入以推論運算為主的商業化時代。他強調，隨著企業與政府加速導入AI應用，市場對算力需求呈現爆發式成長，輝達未來一年可能面臨高達1兆美元的晶片訂單潛在規模，象徵全球科技產業正進入「算力經濟」新紀元。

2026-03-17 11:38