經部：今年前2月我對外投資87件、計18.99億美元 年增63%

經濟部投審司統計指出，2026年1-2月核准對外投資件數為87件，投（增）資金額18.99億美元，較上年同期增加63.08%，主因是華碩電腦、台灣大哥大、鴻海精密等大型企業海外布局。

投審司指出，今年2月單月核准對外投資件數為31件，投資金額計3.4億美元；累計2026年前2月，核准對外投資件數為87件，投（增）資金額18.99億美元，較上年同期增加63.08%。

投審司表示，主要係因2026年1月核准華碩電腦以5億美元增資新加坡子公司、台灣大哥大以9,000萬美元間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION）、鴻海精密以2.2億美元及3.5億美元分別增資巴西子公司及間接增資越南子公司等大型投資案所致。

在僑外資來台，投審司指出，2026年2月單月核准僑外投資件數為135件，投（增）資金額計2.3億美元；2026年1-2月核准僑外投資件數為347件，投（增）資金額計10.7億美元，較上年同期減少36.60%，主要係因2025年1月盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以美金6億7,151萬元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司，比較基期較高所致。

在兩岸投資方面，投審司指出，今年2月單月我對中國大陸投資件數為10件，核准投資金額計9,874萬9,000美元；累計今年1-2月核准對中國大陸投資件數為24件，核准投資金額計美金1億8,766萬2,000元，較上年同期減少16.20%。

至於陸資來台，投審司指出，今年1-2月核准陸資來臺投資件數為2件，投資金額計美金9萬8,000元，較上年減少99.9%。