FT公布亞太高成長企業榜 台灣16家進榜、包括股王信驊

英國金融時報（FT）發布2026年高成長亞太企業排行榜，以馬來西亞電商平台Borong稱霸上榜的500家企業，台灣共有16家企業上榜，以線上課程平台知識衛星（Sat. Knowledge）的排名最高，「股王」信驊科技也上榜。

FT與數據供應商Statista在計算亞太企業2021-2024年的營收成長率，列出成員共500家公司的高成長亞太企業排行榜，Borong從去年的第二名爬升至榜首，2024年營收增至9,970萬美元，複合年成長率為295%。第二、三名都是南韓企業，分別是法律與會計服務供應商Bznav及電商科技平台InPock。

在上榜的500家企業中，以新加坡和印度的公司數量最多，各有101家，之後依序為日本的82家及南韓的79家。今年為首度納入中國大陸企業。

台灣共16家公司上榜，以知識衛星第97名的排名最高，2021-2024年的營收複合年成長率為76.86%；醫療科技平台翔評互動（AlleyPin）同期營收複合年成長率為53.15%，名列第164，排名是台灣第二高；創作者平台方格子Vocus以52.57%的營收複合年成長率，排名第168，名次為台灣第三高。

其他上榜的台灣企業還包括數位轉型顧問業者Hububble（第171名）、電商平台FunNow（第215）、金融科技業者奧丁丁（第226）、無線連結科技業者卓越電子（AsiaRF，第243）、電子零件代理經銷商台灣廣登電子（Quadrep Taiwan，第248）、企業情資人工智慧（AI）平台大數軟體（LargitData，第304）、軟體開發商哲煜科技（Zhe Yu Technology，第310）、IC設計業者信驊科技（Aspeed Technology，第399）、AI軟體業者沃司科技（Vossic Technology，第411）、財經M平方（MacroMicro，第439）、3D列印業者普羅森（Phrozen，第440）、虛擬彩妝業者玩美移動（Perfect Corp.，第472），以及問卷服務平台SurveyCake（第488）。

FT指出，進榜企業的最低營收複合年成長率是8.4%，略高於去年的8.1%，資訊科技（IT）與軟體業者的占比連續第四年最高，達21.4%，之後依序是金融科技、金融服務及保險業的9.6%、和醫療保健與生命科學的5.6%。

FT也說，這份榜單並未全面評估亞太企業，因為許多高成長公司都未上市、也未公開詳細的財務資訊，也有企業不希望揭露營收數據，或基於各種理由而不願參與。

FT在數位與報紙推廣這項計畫，允許所有合格企業透過FT和Statista創建的網站註冊申請。Statista透過研究公司資料庫或其他公開來源，找出上萬家潛在入榜亞太企業，並邀請企業加入，申請階段一直持續到去年12月，企業提出的營收數據必須由財務長、執行長或執行理事會成員認證。

若要進榜，企業必須滿足幾個標準：2021年營收至少10萬美元，2024年營收至少100萬美元，且為獨立經營，並非分公司或分部，以及總部須設在亞太14個地區之一。