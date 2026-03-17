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無人機聯盟 TEDIBOA 與美 TTI 簽署 MoU 並將赴德參展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
無人機聯盟(TEDIBOA)偕同主席雷虎科技陳冠如董事長(左)，在經濟部產業發展署張尚鈞組長(中)見證下，與美國「德州農工運輸研究所（TTI）」所長 Gregory D. Winfree, J.D. 簽署產業合作備忘錄。業者提供
無人機聯盟(TEDIBOA)偕同主席雷虎科技陳冠如董事長(左)，在經濟部產業發展署張尚鈞組長(中)見證下，與美國「德州農工運輸研究所（TTI）」所長 Gregory D. Winfree, J.D. 簽署產業合作備忘錄。業者提供

美國與臺灣在經貿及科技領域長期維持良好合作關係，為促進台灣無人機產業國際交流與合作，在經濟部指導與支持下成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，於3/16日由偕同主席雷虎科技陳冠如董事長與美國「德州農工運輸研究所（TTI, Texas A&M Transportation Institute）」所長 Gregory D. Winfree, J.D. 簽署產業合作備忘錄（MoU）。

雙方將運用各自優勢，推動臺美無人機非紅供應鏈合作，並在無人機相關研究、技術交流、教育訓練及自主飛行測試等領域深化合作。

此外，「台灣卓越無人機海外商機聯盟(TEDIBOA)」將由漢翔公司（2634）曹董事長率領聯盟所屬32家國內廠商（機關、協、公會）共88人，於3月24日至26日前往德國杜賽道夫參與海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL EUROPE 2026）。

訪團除展示臺灣無人機技術成果，並將參與論壇及B2B商務交流，爭取聯盟所屬廠商潛在海外商機；同時也將前往慕尼黑、漢堡等地參訪無人機及反無人機相關產業，瞭解德國無人載具產業發展與技術動向，進一步促進臺德產業交流與合作。

董事長 教育訓練 德國

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